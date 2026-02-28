El tiempo en España durante este sábado, 28 de febrero de 2026 presentará una gran diversidad, con variaciones marcados entre las distintas regiones. Mientras algunas zonas experimentarán de temperaturas moderadas y radiantes, otras se podrían ver afectadas por chubascos. Por ese motivo, conoce cómo estará el clima desde Madrid, Barcelona, Valencia, Cataluña, Zaragoza hasta Castilla-La Mancha y Extremadura, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). El clima en España se verá afectado por un frente debilitado, con intervalos nubosos en la Península y Baleares. Se prevén lluvias débiles en la mitad oriental, el Cantábrico y el norte de Galicia, con posibilidad de chubascos en las Béticas. En Canarias, se esperan lluvias moderadas y cielos nubosos. Las temperaturas máximas descenderán en gran parte del país, especialmente en el tercio nordeste. Las mínimas también bajarán en la mitad noroccidental, mientras que en los litorales orientales se mantendrán sin cambios. Habrá viento flojo de componente norte y oeste, con intervalos moderados en algunas zonas. Cielos nubosos al principio en Madrid, con claros a lo largo de la mañana, temperaturas entre 6 y 18 grados y posibilidad de chubascos dispersos en la Sierra. Cielos muy nubosos en la mitad oriental de Andalucía con chubascos y posibles tormentas, mientras que el resto tendrá cielos poco nubosos. Temperaturas máximas de 22 grados y mínimas de 2 grados, con vientos flojos y levante moderado en el litoral mediterráneo. El clima en Cataluña se presentará con intervalos nubosos y probables brumas y bancos de niebla por la mañana en algunas zonas. Se esperan precipitaciones débiles y dispersas, excepto en la mitad este de Girona. Las temperaturas oscilarán entre 5 grados de mínima y 18 grados de máxima, con un notable descenso en Lleida. Habrá heladas débiles en el Pirineo y viento del norte y nordeste en el litoral, mientras que en el interior se prevé viento flojo o calma. El clima en Aragón se presentará con intervalos nubosos y posibilidad de brumas o bancos de niebla en el sur de Huesca por la mañana. Se esperan precipitaciones débiles en el Pirineo y Cinco Villas por la mañana y en el sistema Ibérico de Teruel por la tarde, con una cota de nieve entre 1500-1900 m. Las temperaturas mínimas descenderán, alcanzando 0 grados, mientras que las máximas serán de 17 grados, con heladas débiles en algunas zonas. El viento será flojo del noroeste en Zaragoza y Teruel, con intervalos moderados en el valle del Ebro. El clima en Asturias se presentará con intervalos nubosos y brumas matinales y vespertinas en el interior. Las temperaturas oscilarán entre 14 y 2 grados, con un ligero descenso y heladas débiles en la Cordillera. El viento será flojo y variable, predominando del noroeste en las horas centrales en el litoral. El clima se presentará con intervalos nubosos y brumas, además de algunos bancos de niebla por la mañana. Las temperaturas nocturnas tendrán un ligero ascenso, mientras que las diurnas descenderán, especialmente en el norte de las islas, alcanzando un máximo de 19 grados y un mínimo de 3 grados. El viento será flojo a moderado del este y nordeste. Poco nuboso con predominio de cielos nubosos en el norte, probables lluvias débiles en medianías de las islas centrales y en el oeste de Fuerteventura. Calima en niveles altos remitiendo por la mañana. Temperaturas en ligero descenso, con máximas de 23 grados y mínimas de 12 grados. Alisio fuerte con rachas muy fuertes, superando los 90 km/h en La Gomera durante la primera mitad del día. Cielo nuboso en la Comunidad Valenciana, con precipitaciones débiles en la mitad sur y temperaturas entre 5 y 21 grados. El clima en Castilla y León se presentará nuboso en el tercio oriental y este del Sistema Central con precipitaciones débiles por la mañana, disminuyendo la nubosidad por la tarde; en el resto de la región, poco nuboso con intervalos de nubes medias y bajas. La cota de nieve estará entre 1400 y 1600 metros, con temperaturas en descenso, alcanzando una máxima de 18 grados y una mínima de -2 grados, siendo más notable el descenso en el noreste. Se esperan heladas débiles en zonas altas, especialmente en áreas de montaña de la Cantábrica e Ibérica, con viento del norte y noreste, flojo en general. El clima se presentará con cielos nubosos al inicio, pero se abrirán claros a lo largo del día, quedando poco nuboso al final. Se esperan nieblas matinales en zonas altas y probabilidad de chubascos dispersos, especialmente en las sierras del norte de Guadalajara por la mañana y en Cuenca y Albacete por la tarde, con posibilidad de tormentas. Las temperaturas mínimas descenderán hasta -3 grados y las máximas alcanzarán los 19 grados, con heladas débiles en las cumbres. Los vientos serán flojos, predominando del este en Cuenca y Albacete y del norte en el resto de la región. Cielos con intervalos nubosos y temperaturas entre 11 y 17 grados, con vientos flojos que se tornarán moderados de levante por la tarde. Por otro lado, cielos nubosos y polvo en suspensión en Melilla, con temperaturas entre 13 y 18 grados y vientos flojos que arreciarán a levante moderado por la tarde. El clima será nuboso con brumas matinales y vespertinas, probables precipitaciones débiles y temperaturas que oscilarán entre 2 y 15 grados. El clima en La Rioja se presentará con cielo nuboso y precipitaciones en la mañana, temperaturas en descenso y heladas débiles en la sierra.