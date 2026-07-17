Emigrar a España se ha convertido en una de las opciones más populares para miles de profesionales de América Latina que buscan estabilidad económica y mayor seguridad. Sin embargo, cruzar el océano no garantiza el éxito inmediato, especialmente para quienes ya cuentan con una trayectoria consolidada en sus países de origen.

La realidad del mercado laboral europeo suele imponer barreras invisibles pero determinantes que transforman los sueños de prosperidad en una serie de frustraciones burocráticas y profesionales. Recientemente, una comunicadora se volvió viral al exponer las severas dificultades que enfrentan los extranjeros cualificados al intentar insertarse en el sistema laboral español.

Caro, periodista argentina en España: “Si tienes experiencia en América, no vale” EFE

El duro descargo de Caro Siri en Barcelona

El testimonio llega de la mano de Caro Siri, una creadora de contenido y periodista argentina que actualmente reside en Barcelona. A través de un video en su cuenta de TikTok (@carosiriok), Siri decidió advertir a otros inmigrantes sobre los riesgos reales de mudarse a España sin una propuesta laboral firme. Su mensaje está dirigido de forma directa a “personas que van a migrar y que tienen 30, 40, 50 o más años, con título, con experiencia y con las ganas de abrazar un futuro posible”.

La barrera de la experiencia no comunitaria

Para Siri, uno de los mayores choques culturales y profesionales es la falta de reconocimiento de la trayectoria acumulada fuera del continente. Según explica la periodista en su video, “muchos profesionales vienen con títulos, con carreras, con mucha experiencia y aquí no pueden hacer nada”.

Caro, periodista argentina en España: “Si tienes experiencia en América, no vale” EFE

La creadora de contenido detalla que este fenómeno se repite en casi toda Europa bajo una premisa implícita: “Tu experiencia tiene que ser en Europa. Si tienes experiencia en América, Asia o África, no vale”.

Asimismo, insiste en que “da igual el tipo de trabajo que se haya realizado porque, siendo profesional o no profesional, no servirá para nada”, haciendo una excepción únicamente para los ingenieros o programadores.

El riesgo de la despersonalización laboral

La falta de convalidación rápida de los títulos universitarios y la urgencia por subsistir empujan a los inmigrantes a aceptar empleos de baja cualificación. No obstante, Siri advierte que “el problema es que tú vienes aquí a hacer cualquier cosa por un tiempo para ganar dinero porque hay que vivir”.

Lejos de ser una solución temporal, la periodista señala que trabajar en “cualquier cosa no da suficiente dinero” y que esta dinámica provoca que “te vayas alejando poco a poco de lo que tú eras. Porque al fin y al cabo uno es lo que hace”.

El salario medio de los periodistas en España

Para quienes aspiran a ejercer la comunicación en suelo español, el panorama económico presenta marcados contrastes según la jerarquía. De acuerdo con un informe publicado por El Español, el salario medio de un periodista en España ronda los 35.000 euros brutos al año.

Este análisis salarial detalla que, mientras un redactor júnior percibe una media de 26.000 euros anuales, un redactor sénior alcanza los 38.500 euros y un redactor jefe puede llegar a los 53.200 euros al año.

Estos datos subrayan que, incluso logrando superar las barreras de inserción que denuncia Caro Siri, el camino para consolidarse y obtener una remuneración competitiva en el sector de la prensa española exige una gran dosis de especialización, paciencia y resistencia.