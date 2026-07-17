Nuevo palo a los propietarios: los inquilinos podrán permanecer para siempre, aunque el propietario no quiera renovar el alquiler

Un histórico conflicto habitacional en el centro de Málaga ha llegado a su fin en los tribunales. La Audiencia Provincial de Málaga dio la razón a una propietaria que solicitó recuperar su vivienda —alquilada ininterrumpidamente desde el 1 de agosto de 1970— para que su hija de 25 años pueda emanciparse.

Este fallo extingue un contrato de “renta antigua” que acumulaba más de medio siglo de vigencia, marcando un precedente clave sobre los límites de la prórroga forzosa en España.

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El origen del conflicto y la defensa del inquilino

El arrendatario residía en el inmueble bajo el amparo de la antigua Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 1964. Esta norma blindaba a los inquilinos mediante la prórroga forzosa, lo que hacía casi imposible para los dueños rescindir el contrato salvo por causas muy específicas y tasadas.

Al recibir la demanda de desahucio, el inquilino se opuso utilizando tres argumentos de peso:

Falta de necesidad real : cuestionó que la familia de la casera tuviera una urgencia habitacional genuina.

Existencia de otras propiedades : alegó que la dueña disponía de otros inmuebles donde podría reubicar a su hija.

Grave perjuicio de arraigo: argumentó el profundo impacto personal, social y emocional que le suponía abandonar el que había sido su hogar durante 54 años.

En una primera instancia, un juzgado de Málaga rechazó la demanda de la propietaria, señalando que la mera manifestación de querer independizarse no bastaba y que debía probarse detalladamente una necesidad urgente.

Adiós a la Ley de Alquileres: los inquilinos que vivan esta cantidad de años podrán ser propietarios de la vivienda. Shutterstock

El giro judicial: ¿por qué la Audiencia le da la razón a la propietaria?

La propietaria apeló la decisión y la Audiencia Provincial de Málaga revocó la primera sentencia. Los magistrados concluyeron que el deseo de emancipación de la hija sí constituía una “causa de necesidad” legítima y justificada, aportando las siguientes razones:

Solvencia acreditada : se demostró que la joven de 25 años contaba con ingresos económicos estables y suficientes para sostener una vida autónoma.

El arraigo no frena la ley : el tribunal dictaminó que el perjuicio del inquilino por sus años de residencia, aunque comprensible, no es causa suficiente para anular los derechos de propiedad de la arrendadora cuando se demuestra una necesidad familiar de primer grado (descendientes directos).

Prioridad legal: la justicia recordó que, bajo la legislación aplicable (Disposición Transitoria Segunda de la LAU de 1994, que mantiene ciertos preceptos de la de 1964), la “excepción de necesidad” del propietario prevalece sobre el derecho de arrendamiento del inquilino de renta antigua.

Situación actual y el “candado” contra posibles fraudes

Tras la resolución de la Audiencia de Málaga, el caso entra en una fase decisiva marcada por estrictos requisitos legales que la propietaria debe cumplir para evitar sanciones:

La opción de acudir al Tribunal Supremo

La sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga admitía la posibilidad de interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Sin embargo, la jurisprudencia de la Sala Civil es sumamente estricta en este ámbito: el Supremo no vuelve a valorar si la joven tiene dinero o no para independizarse (los hechos), sino únicamente si la Audiencia aplicó incorrectamente la ley. Al estar los hechos probados de forma sólida, las posibilidades de revertir el fallo son mínimas para el inquilino.

El plazo de 3 meses para ocupar la casa

La ley española es muy severa para evitar fraudes de simulación (por ejemplo, inventar que un hijo se independiza solo para vaciar el piso, subir el precio del alquiler o destinarlo al lucrativo negocio del alquiler vacacional).

Una vez que el inquilino abandone la vivienda, la hija tiene la obligación legal de ocupar y habitar de forma efectiva el inmueble en un plazo máximo de tres meses.

El escudo de protección del inquilino

Si la hija no se traslada al piso en ese plazo, el artículo 68 de la LAU de 1964 otorga herramientas de castigo muy duras a favor del inquilino desalojado: