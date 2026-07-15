España atraviesa una semana marcada por un breve respiro térmico tras las dos primeras olas de calor del verano, pero los modelos meteorológicos ya anticipan un nuevo episodio de altas temperaturas para la segunda mitad de julio.

Según Meteored, una masa de aire extremadamente cálida procedente del Sahara podría provocar valores muy superiores a los habituales para esta época del año.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé que el alivio sea pasajero. Mientras el oeste peninsular registra temperaturas más suaves por la influencia de una dana, el este y Baleares continúan bajo un intenso calor, con avisos por máximas que superan los 35°C. A partir del viernes, los modelos apuntan a un repunte generalizado que afectará a buena parte del territorio.

Alerta por descuidos de bebés, niños y mascotas dentro de los autos. Fuente: Shutterstock Marc Bruxelle

¿Qué zonas serán las más afectadas por el nuevo episodio de calor?

Meteored advierte que la irrupción de aire sahariano favorecerá un ascenso muy acusado de las temperaturas en varias comunidades autónomas. Ciudades como Murcia y Zaragoza podrían alcanzar entre 42 y 43°C, mientras que Logroño y Lleida rondarían los 40°C durante el fin de semana.

El meteorólogo Duncan Wingen calificó los escenarios que plantea el modelo europeo como “prácticamente inverosímiles”. Según explicó, “las puertas del Sahara se abrirán de par en par”, lo que daría lugar a una situación persistente de calor extremo con anomalías térmicas muy elevadas.

Alertó que las temperaturas podrían acercarse a los 50°C, una posibilidad basada en una simulación del modelo GFS.

Incluso señaló que, si estos pronósticos llegaran a cumplirse, el verano de 2003 podría dejar de ser la referencia histórica en cuanto a temperaturas extremas.

Fuente: Shutterstock Marc Bruxelle

Además del calor diurno, la llegada de polvo sahariano favorecería cielos con calima y un aumento de las temperaturas nocturnas, con noches tropicales e incluso tórridas en numerosos puntos del Mediterráneo.

¿Es posible que España alcance los 50°C?

Aunque algunos modelos meteorológicos han llegado a simular temperaturas cercanas a los 50°C en las proximidades de la frontera española, los expertos insisten en que ese escenario no constituye un pronóstico definitivo.

España nunca ha registrado oficialmente una temperatura de 50 °C y alcanzar ese umbral continúa siendo un hecho muy poco probable.

Especialistas de Eltiempo.es recuerdan que las zonas con mayor potencial para registrar valores extremos serían el sureste peninsular, especialmente áreas de Andalucía oriental, Murcia, la Comunidad Valenciana y el valle del Ebro. Sin embargo, consideran prematuro afirmar que puedan alcanzarse esas cifras durante este episodio.

Al mismo tiempo, Meteored prevé que el contraste entre el aire muy cálido y otros factores atmosféricos favorezca el desarrollo de tormentas a partir del miércoles, especialmente en el norte y en zonas montañosas del tercio oriental. Estos fenómenos podrían dejar lluvias intensas, granizadas y fuertes rachas de viento en distintas regiones.