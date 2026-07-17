Durante más de veinte años, un pequeño conector rectangular fue el rey indiscutido de los salones y las oficinas de todo el mundo. Quienes han montado un sistema audiovisual en casa o han conectado un ordenador a una pantalla conocen bien el ritual: buscar el cable HDMI, encontrar el ángulo correcto, introducirlo con cuidado.

Ese rito está a punto de desaparecer. Las nuevas tecnologías inalámbricas han alcanzado un nivel de madurez suficiente como para reemplazar al HDMI en la mayoría de los escenarios cotidianos. Se trata de la posibilidad de transmitir en calidad 4K, sin un solo cable de señal y a distancias que superan los 30 metros.

Los fabricantes de televisores inteligentes llevan años integrando de forma nativa soluciones de conexión inalámbrica en sus modelos de gama media y alta. Lo que antes requería un adaptador externo hoy viene incorporado de fábrica y la experiencia del usuario se ha simplificado; ahora, en muchos dispositivos, basta con unos pocos toques en la pantalla para proyectar contenido.

El nuevo HDMI 2.2 permitirá resoluciones de hasta 16K. Shutterstock

Cómo operan las transmisiones inalámbricas

Las opciones que pretenden reemplazar al cable HDMI se fundamentan en diversos protocolos, cada uno con sus características específicas:

Así lucía una de las primeras versiones del Chromecast TV de Google. Pixabay

Conexión directa con Wi-Fi Direct

es uno de los más comunes: facilita la conexión directa entre dos dispositivos sin requerir un router intermediario, creando una red directa entre la fuente de contenido y la pantalla. Es común en televisores inteligentes de última generación y en ciertos dispositivos móviles y su principal beneficio es la eliminación de pasos intermedios.

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Opera como un dispositivo HDMI inalámbrico al replicar la pantalla de un aparato en el televisor, transmitiendo la señal sin cables físicos. Es compatible con la mayoría de los sistemas Android y con Windows.

Por su parte, Chromecast de Google, uno de los dispositivos de streaming más reconocidos en el mercado, recibe señales de vídeo y audio enviadas desde aplicaciones móviles o desde el navegador Chrome, con soporte completo para contenido en 4K.

¿En qué casos el cable HDMI es mejor?

El cable HDMI conserva ventajas significativas en contextos específicos. Uno de los más cruciales es el ámbito de los videojuegos: la latencia que generan los sistemas inalámbricos, aunque mínima, se vuelve perceptible en juegos que requieren respuestas inmediatas.

Por esta razón, las consolas de última generación siguen dependiendo del cable para asegurar la experiencia más fluida posible. De manera similar, esto se observa en las transmisiones profesionales en vivo y en los sistemas de cine en casa de alta gama, donde cualquier degradación de la señal es considerada inaceptable.