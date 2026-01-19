La borrasca Harry mantiene en alerta a Cataluña por un temporal de fuerte impacto. Protección Civil activó avisos por oleaje, viento, lluvias, nieve y riesgo de aludes. El litoral y el Pirineo concentran las mayores preocupaciones operativas.

El episodio meteorológico afecta desde el sábado a toda la comunidad. Este lunes se intensificó con fenómenos adversos simultáneos. Las autoridades piden extremar precauciones durante toda la semana.

Oleaje extremo y mensaje ES-Alert a seis comarcas del litoral

Protección Civil envió un mensaje ES-Alert a los teléfonos móviles de la Selva, el Maresme, el Barcelonès, el Baix Llobregat, el Montsià y el Baix Ebre. La medida responde a la previsión de fuertes olas asociadas a la borrasca Harry.

Según la información oficial, se esperan olas de hasta siete metros. El temporal marítimo obligó a activar avisos rojos por el oleaje. Las autoridades piden alejarse de espigones, escolleras y paseos marítimos.

Desde Protección Civil remarcaron que deben respetarse los puntos cerrados de la costa. A última hora del domingo, una alerta similar se envió a 19 municipios del litoral del Empordà.

Lluvias intensas, ríos crecidos y nieve acumulada en el Pirineo

El comité técnico del plan Inuncat se reunió en el CECAT para coordinar la respuesta. El encuentro sirvió para poner la información “en común” y proponer “medidas de protección” a la población.

En atención a los medios, el jefe de predicción del Meteocat, Santi Segalà, advirtió sobre el impacto hidrológico. “La cota de nieve puede superar los 40-50 centímetros en el Pirineo Oriental”, aseguró.

Segalà también alertó sobre la intensidad de las precipitaciones. Las lluvias podrían alcanzar “los 250 litros por metro cuadrado” y provocar un incremento generalizado del caudal de los ríos.

Riesgo muy alto de aludes, viento fuerte y avisos activos

La subdirectora de Protección Civil en Cataluña, Imma Solé, señaló que la nieve podría superar los 80 centímetros por encima de los 2.000 metros. También podría nevar en la Albera, el Montseny y Els Ports.

El temporal de levante y gregal trae rachas de viento de entre 60 y 70 kilómetros por hora. El impacto se concentra en la costa central y la Costa Brava.

Sobre la situación en montaña, Solé fue contundente. El riesgo de aludes en el Pirineo es “muy alto” y se trata de un temporal de “mucha intensidad”.

Los avisos se mantendrán activos al menos hasta mañana martes. Las autoridades no descartan inundaciones cerca de los cauces fluviales.