Se espera una fuerte tormenta con granizo en Navidad: estas son las zonas afectadas por las intensas lluvias. (Fuente: archivo).

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves, día de Navidad, un descenso generalizado de las temperaturas mínimas y máximas, además de precipitaciones localmente fuertes en puntos de Baleares y Cataluña, y acumulados significativos de nieve en zonas altas de montaña del norte.

Se prevé una situación de inestabilidad, con cielos muy nubosos o cubiertos en gran parte de la península y Baleares, y precipitaciones que, en el entorno del cabo de Palos, de la Nao, Baleares y noreste de Cataluña podrán ser localmente fuertes e ir acompañadas por tormenta y, ocasionalmente, granizo menudo.

En el resto, intervalos nubosos, con chubascos débiles en el interior y más frecuentes e intensos en el norte de Galicia.

En Canarias estará nuboso en el norte de las islas de mayor relieve, con precipitaciones ocasionalmente moderadas, e intervalos nubosos en el resto sin descartar algún chubasco débil.

¿Cómo estará la temperatura en el país?

Nieblas matinales en zonas del suroeste y en áreas de montaña, con descenso generalizado de las temperaturas mínimas, valores que se alcanzarán al final del día en amplias zonas de la mitad norte y centro peninsular, si bien con ligeros ascensos en depresiones del noreste y en Baleares.

También descenso generalizado de las máximas en la península y Baleares, excepto en el suroeste con ligeros ascensos; pocos cambios en Canarias.

¿Dónde se espera la caída de nieve?

Nevará en cotas por encima de 800-1200 metros en Pirineos centrales y orientales, por encima de 1100-1300 metros en zonas de montaña del sureste y de 500-700 metros en el resto; serán en forma de chubascos débiles de nieve y más frecuentes en las montañas del norte con acumulados significativos en zonas altas.

Asimismo, también han pronosticado heladas moderadas en áreas de montaña y débiles en la mitad norte peninsular y este de la meseta sur.

¿Cuáles son las zonas con lluvias fuertes y tormenta?

Lluvias fuertes

Cataluña : en el extremo noreste se esperan precipitaciones moderadas a localmente fuertes, que podrán ir acompañadas de tormenta al final del día.

Islas Baleares : lluvias y chubascos que pueden ser localmente fuertes y acompañados de tormenta.

Comunidad Valenciana : en el sur de Valencia y el norte de Alicante se prevén lluvias localmente moderadas y persistentes.

Canarias: en el norte de las islas montañosas y medianías se registrarán lluvias persistentes, con episodios más intensos.

Lluvias débiles

Galicia : lluvias débiles en la mitad norte, que se extenderán por la tarde.

Asturias : precipitaciones débiles durante la primera mitad del día.

Cantabria : lluvias débiles, más frecuentes en zonas de montaña.

País Vasco : precipitaciones débiles en los interiores de Vizcaya y Guipúzcoa en la primera mitad de la jornada.

Castilla y León : probabilidad de lluvias débiles en zonas altas del norte y otras áreas de montaña.

Navarra : posibles nevadas débiles en el Pirineo oriental.

La Rioja : alguna precipitación débil, más probable en la Ibérica y a primeras horas.

Aragón : precipitaciones débiles, más abundantes en los Pirineos.

Extremadura : posibilidad de lluvias débiles ocasionales en el extremo oriental.

Comunidad de Madrid : precipitaciones débiles y dispersas en la sierra.

Castilla-La Mancha : lluvias débiles y dispersas por la tarde en el sistema Ibérico y el extremo occidental.

Región de Murcia : precipitaciones débiles ocasionales, más probables e intensas en el litoral.

Andalucía : lluvias débiles ocasionales, más probables en el litoral mediterráneo y en el noreste.

Canarias: lluvias débiles a moderadas en Lanzarote y Fuerteventura durante la madrugada y primeras horas.

Sin lluvias