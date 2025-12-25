En esta noticia
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves, día de Navidad, un descenso generalizado de las temperaturas mínimas y máximas, además de precipitaciones localmente fuertes en puntos de Baleares y Cataluña, y acumulados significativos de nieve en zonas altas de montaña del norte.
Se prevé una situación de inestabilidad, con cielos muy nubosos o cubiertos en gran parte de la península y Baleares, y precipitaciones que, en el entorno del cabo de Palos, de la Nao, Baleares y noreste de Cataluña podrán ser localmente fuertes e ir acompañadas por tormenta y, ocasionalmente, granizo menudo.
En el resto, intervalos nubosos, con chubascos débiles en el interior y más frecuentes e intensos en el norte de Galicia.
En Canarias estará nuboso en el norte de las islas de mayor relieve, con precipitaciones ocasionalmente moderadas, e intervalos nubosos en el resto sin descartar algún chubasco débil.
¿Cómo estará la temperatura en el país?
Nieblas matinales en zonas del suroeste y en áreas de montaña, con descenso generalizado de las temperaturas mínimas, valores que se alcanzarán al final del día en amplias zonas de la mitad norte y centro peninsular, si bien con ligeros ascensos en depresiones del noreste y en Baleares.
También descenso generalizado de las máximas en la península y Baleares, excepto en el suroeste con ligeros ascensos; pocos cambios en Canarias.
¿Dónde se espera la caída de nieve?
Nevará en cotas por encima de 800-1200 metros en Pirineos centrales y orientales, por encima de 1100-1300 metros en zonas de montaña del sureste y de 500-700 metros en el resto; serán en forma de chubascos débiles de nieve y más frecuentes en las montañas del norte con acumulados significativos en zonas altas.
Asimismo, también han pronosticado heladas moderadas en áreas de montaña y débiles en la mitad norte peninsular y este de la meseta sur.
¿Cuáles son las zonas con lluvias fuertes y tormenta?
Lluvias fuertes
- Cataluña: en el extremo noreste se esperan precipitaciones moderadas a localmente fuertes, que podrán ir acompañadas de tormenta al final del día.
- Islas Baleares: lluvias y chubascos que pueden ser localmente fuertes y acompañados de tormenta.
- Comunidad Valenciana: en el sur de Valencia y el norte de Alicante se prevén lluvias localmente moderadas y persistentes.
- Canarias: en el norte de las islas montañosas y medianías se registrarán lluvias persistentes, con episodios más intensos.
Lluvias débiles
- Galicia: lluvias débiles en la mitad norte, que se extenderán por la tarde.
- Asturias: precipitaciones débiles durante la primera mitad del día.
- Cantabria: lluvias débiles, más frecuentes en zonas de montaña.
- País Vasco: precipitaciones débiles en los interiores de Vizcaya y Guipúzcoa en la primera mitad de la jornada.
- Castilla y León: probabilidad de lluvias débiles en zonas altas del norte y otras áreas de montaña.
- Navarra: posibles nevadas débiles en el Pirineo oriental.
- La Rioja: alguna precipitación débil, más probable en la Ibérica y a primeras horas.
- Aragón: precipitaciones débiles, más abundantes en los Pirineos.
- Extremadura: posibilidad de lluvias débiles ocasionales en el extremo oriental.
- Comunidad de Madrid: precipitaciones débiles y dispersas en la sierra.
- Castilla-La Mancha: lluvias débiles y dispersas por la tarde en el sistema Ibérico y el extremo occidental.
- Región de Murcia: precipitaciones débiles ocasionales, más probables e intensas en el litoral.
- Andalucía: lluvias débiles ocasionales, más probables en el litoral mediterráneo y en el noreste.
- Canarias: lluvias débiles a moderadas en Lanzarote y Fuerteventura durante la madrugada y primeras horas.
Sin lluvias
- Galicia (oeste y sur): jornada mayoritariamente seca, con cielos poco nubosos o intervalos de nubes y sin precipitaciones apreciables.
- País Vasco (litoral): ambiente seco, con nubosidad variable pero sin lluvias significativas.
- Navarra (zonas no pirenaicas, especialmente el este): tenderá a poco nuboso con intervalos de nubes, sin precipitaciones.
- Extremadura (gran parte de la comunidad): tiempo estable, sin lluvias relevantes, aunque con intervalos nubosos y posibles nieblas matinales.
- Comunidad de Madrid (centro y sur): cielos nubosos a intervalos, pero sin precipitaciones, que quedarán restringidas a la sierra.
- Castilla-La Mancha (amplias zonas del interior): tiempo seco, con nubosidad variable y sin lluvias apreciables.
- Canarias (costas de las islas montañosas por la tarde): apertura de claros tras las precipitaciones matinales, con ambiente seco en zonas costeras.