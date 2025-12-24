Confirmado | Los pensionistas nacidos entre 1960 y 1970 podrán acceder al 100% de la jubilación. (Fuente: archivo).

En España, la pensión de jubilación es una asistencia económica de carácter vitalicio que otorga la Seguridad Social a los trabajadores que cesan en su actividad, ya sea por edad u otras razones, como forma de compensar la pérdida de ingresos.

Para cobrar el 100% de la pensión de jubilación, es imperativo alcanzar la edad legal establecida. En 2025, las personas nacidas entre 1960 y 1970 serán las que podrán acceder al importe completo , dado que alcanzarán la edad ordinaria de retiro.

Para la mayoría, esta prestación se convierte en la principal fuente de ingresos tras el retiro, por lo que lograr el 100% de la pensión es una de las metas más relevantes al aproximarse al final de la vida laboral.

Excelente noticia de la Seguridad Social para pensionistas de 1960 a 1970

La Seguridad Social ha confirmado que la edad de jubilación será de 66 años y 8 meses. Sin embargo, se permitirá la opción de jubilarse a los 65 años siempre que se haya cotizado 38 años y 3 meses o más.

Así, serán los nacidos en los años 60 quienes alcancen la edad de jubilación ordinaria. Esto implica que podrán optar por la jubilación ordinaria y recibir el 100% de la base reguladora.

En cualquier caso, si no alcanzan dicha cotización, deberán esperar hasta cumplir los 66 años y 8 meses. No obstante, aquellos que deseen acceder a la jubilación anticipada podrán hacerlo a los 63 años, siempre que cumplan con el requisito de cotización (38 años y 3 meses o más).

Acceso a la jubilación en 2025: requisitos y condiciones

Las personas nacidas entre 1960 y 1970 comenzarán a alcanzar la edad de jubilación en 2025. En concreto, quienes hayan nacido en 1962 podrán acceder a la pensión si acreditan la cotización demandada.

Para acceder a la jubilación en España, uno de los requisitos fundamentales es alcanzar la edad legal establecida. Además, se requiere haber cotizado un mínimo de 15 años al sistema de pensiones, de los cuales al menos dos deben situarse dentro de los 15 años inmediatamente anteriores al momento en que se solicita la jubilación.

Por otro lado, se deberá estar dado de alta en la Seguridad Social el día de presentación de la solicitud.

A partir del 1/1/2013, la edad de acceso a la pensión de jubilación depende de la edad del interesado y de las cotizaciones acumuladas a lo largo de su vida laboral, requiriendo haber cumplido la edad de:

67 años.

65 años cuando se acrediten 38 años y 6 meses de cotización.

“Este requisito será exigible, en todo caso, cuando se acceda a la pensión sin estar en alta o en situación asimilada a la de alta”, señalan desde la web de la Seguridad Social.