Lidl ha ampliado su catálogo de electrodomésticos en España con un lavavajillas compacto de 860 W pensado para espacios reducidos y hogares con pocas necesidades de carga. El equipo destaca por su tamaño pequeño, su funcionamiento versátil y la posibilidad de usarse sin conexión directa al agua.
Este nuevo lavavajillas, comercializado bajo la marca Silvercrest, está diseñado para dos cubiertos y ofrece cinco programas de limpieza distintos, además de control táctil y un consumo ajustado tanto de agua como de energía.
¿Cómo funciona el lavavajillas compacto de Lidl?
Se trata de un lavavajillas compacto de 860 W que puede funcionar de dos maneras: con conexión directa al suministro de agua o mediante un depósito de agua integrado, lo que permite instalarlo sin obras ni tomas específicas. Alcanza una temperatura máxima de 70 °C y cuenta con control táctil para seleccionar programas y funciones como inicio, pausa o apagado.
Está pensado para lavar hasta dos cubiertos por ciclo, con un consumo de agua de 5 litros y un nivel de ruido de 58 dB, lo que lo convierte en una opción discreta para cocinas pequeñas o usos puntuales.
Características del producto
Funciones
- Capacidad para 2 cubiertos
- 5 programas de limpieza: Intensivo, Rápido, Eco, Cristalería y Cuidado Bebé (sin vapor)
- Posibilidad de funcionamiento con depósito de agua integrado o con conexión directa a la red
- Control táctil con funciones de encendido/apagado, selección de programa e inicio/pausa
Datos técnicos
- Potencia: 730–860 W
- Temperatura máxima: 70 °C
- Consumo de energía: 31 kWh por cada 100 ciclos
- Clase de eficiencia energética: D
- Consumo de agua: 5,0 litros por ciclo
- Nivel de ruido: 58 dB
- Medidas del lavavajillas: aprox. 42 x 43,5 x 44,5 cm
- Peso: aprox. 14,1 kg
Equipamiento incluido
- Cesta con hileras de púas
- Bandeja plegable para tazas
- Depósito de agua integrado
- Mangueras de entrada y salida de agua
- Recipiente dosificador
- Embudo para rellenar con sal
¿Cómo comprar el lavavajillas de Lidl?
El lavavajillas compacto de Lidl tiene un precio de 224,99 euros. Según detalla la cadena, este producto solo puede comprarse online y no está disponible en tiendas físicas.
De ese modo, forma parte del catálogo de electrodomésticos Silvercrest y se comercializa exclusivamente a través de la plataforma digital de Lidl.