Lidl vuelve a apostar en España por los pequeños electrodomésticos prácticos con el lanzamiento de su nueva placa de inducción portátil de 2200 W, una alternativa compacta y eficiente para quienes buscan cocinar rápido sin necesidad de una cocina convencional. Con un precio competitivo, este modelo de Silvercrest Kitchen Tools promete eficiencia energética, facilidad de uso y funciones automáticas que simplifican la preparación diaria de comidas, tanto en hogares pequeños como en segundas residencias o espacios reducidos. La placa de inducción portátil de Lidl está diseñada para ofrecer una cocción rápida y precisa gracias a la tecnología de inducción, que calienta directamente la base del recipiente en lugar de la superficie. Esto permite un mayor aprovechamiento de la energía y reduce el tiempo de cocinado. Cuenta con una superficie de cristal especial de fácil limpieza, ideal para el uso diario, y permite ajustar tanto la potencia como la temperatura según las necesidades de cada receta. Incorpora 8 programas automáticos, que facilitan tareas como hervir agua, freír o mantener caliente la comida sin necesidad de configuraciones complejas. Además, su zona de cocción es compatible con recipientes de entre 10 y 22 centímetros de diámetro, lo que la hace versátil para distintos tipos de ollas y sartenes aptas para inducción. Entre las especificaciones técnicas más destacadas del modelo se encuentran: Estas prestaciones la convierten en una opción práctica tanto para el uso diario como para situaciones puntuales, como reformas, viajes o cocinas auxiliares. La placa de inducción tiene un precio de 34,99 euros. El producto solo está disponible para compra online y no se vende en tiendas físicas. Para adquirirla, los interesados deben ingresar en la tienda online oficial de Lidl, donde pueden consultar los gastos de envío y completar el proceso de compra directamente desde la web.