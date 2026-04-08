El auge de los productos multifuncionales en la cocina sigue marcando tendencia, y ahora un nuevo lanzamiento promete cambiar la forma de cocinar en casa. En ese contexto, Lidl en España ha apostado por un recipiente para horno que busca reemplazar a las tradicionales cacerolas, combinando resistencia, versatilidad y un precio accesible. Se trata de la cacerola de vidrio con tapa de la línea SilverCrest, un producto que ya cuenta con una alta valoración por parte de los usuarios, con un 91% de recomendaciones. Su capacidad para soportar temperaturas extremas y su uso en distintos electrodomésticos la posicionan como una opción práctica para el día a día. Esta fuente de horno está fabricada con vidrio de borosilicato de alta calidad, un material conocido por su durabilidad y resistencia térmica. Gracias a esto, puede utilizarse tanto en el horno como en el microondas, soportando temperaturas que van desde los -40 °C hasta los 300 °C. Su funcionamiento es sencillo: permite cocinar, calentar y conservar alimentos en un mismo recipiente, evitando la necesidad de utilizar múltiples utensilios. Además, su tapa ayuda a mantener la humedad y los sabores de las preparaciones, logrando resultados más jugosos y homogéneos. La cacerola de vidrio con tapa de Lidl se comercializa por un precio de 9,99 euros, posicionándose como una alternativa económica frente a otros utensilios de cocina de características similares. Actualmente está disponible para compra online y también puede encontrarse en tiendas físicas desde el 16 de marzo, aunque la alta demanda ha reducido el stock en algunas opciones. Los interesados pueden elegir entre los modelos redondo, ovalado o rectangular, según sus necesidades y el tipo de preparaciones que deseen realizar.