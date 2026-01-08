Se despide la plancha para la ropa: este nuevo producto de Lidl deja las camisas y blusas sin arrugas. (Fuente: Freepik).

El cuidado de la ropa vuelve a simplificarse gracias a una alternativa que promete agilizar la rutina diaria. En ese sentido, Lidl ha incorporado a su catálogo de España un nuevo dispositivo que elimina las arrugas sin necesidad de desplegar una plancha tradicional ni preparar una tabla, ideal para quienes buscan practicidad y rapidez.

El Cepillo de vapor 1400W Silvercrest se posiciona como una herramienta compacta y eficiente para mantener las prendas impecables. Diseñado para camisas, blusas y textiles colgados, este modelo combina potencia, vapor vertical y un manejo cómodo gracias a su depósito extraíble.

¿Cómo funciona el Cepillo de vapor para la ropa?

Este cepillo de vapor está pensado para alisar arrugas en pocos segundos, incluso en prendas que permanecen colgadas. Funciona mediante un golpe de vapor vertical que penetra en los tejidos, permitiendo refrescar y dar forma a la ropa sin esfuerzo.

Su diseño compacto facilita el uso en cualquier espacio, y el depósito de agua extraíble de 250 ml permite recargarlo con rapidez. Además, cuenta con una luz indicadora durante el calentamiento y una función de apagado automático tras 15 minutos, lo que aporta seguridad durante su uso.

Este nuevo producto deja las camisas y blusas sin arrugas. (Fuente: Lidl) Lidl

Características del modelo

Potencia: 1190-1400 W

Capacidad del depósito: máx. 250 ml

Rendimiento de vapor continuo ajustable

Funciones: planchado y vaporización

Vapor vertical para textiles colgados

Cable extra largo para mayor comodidad

Luz indicadora durante el calentamiento

Apagado automático tras 15 minutos

Incluye accesorio de cepillo para tejidos más resistentes

Este nuevo producto de Lidl deja las camisas y blusas sin arrugas. (Fuente: Lidl). Lidl

¿Cómo comprar el cepillo de vapor de Lidl?

El Cepillo de vapor se encuentra disponible por 17,99 euros en España. Puede adquirirse tanto online como en cualquier tienda física de Lidl, eligiendo el método de compra que mejor se ajuste a las necesidades del comprador.

De ese modo, este producto llega para facilitar el cuidado diario de la ropa y reemplazar la plancha tradicional con un formato más práctico y moderno.