La llegada de los Reyes Magos estará condicionada por una fuerte tormenta que afectará a buena parte del país. Según los modelos y la información de la Agencia Estatal Meteorológica (AEMET), se espera un episodio invernal con frío, precipitaciones y nieve.

La tormenta estará asociada a la borrasca Francis y a una intrusión de aire frío ártico. Esta combinación favorecerá un desplome térmico generalizado y un aumento de la inestabilidad atmosférica.

Desde la AEMET advierten de que el episodio presenta incertidumbre, pero confirman que habrá alerta meteorológica en varias provincias del país, con especial atención a las jornadas del lunes 5 y martes 6 de enero.

Lluvias fuertes, ambiente gélido y vientos intensos marcarán el avance del Frente Frío 15 y un nuevo sistema invernal. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Dónde lloverá en el país durante el Día de Reyes

La fuerte tormenta dejará lluvias intensas en amplias zonas del sur y este peninsular. Las áreas más afectadas serán el golfo de Cádiz, el Estrecho, el mar de Alborán y el entorno del cabo de la Nao.

En estas regiones, las precipitaciones podrán ser persistentes y localmente fuertes, con posibilidad de tormentas. La AEMET no descarta episodios acompañados de granizo en puntos del litoral.

En el oeste y noroeste, las lluvias avanzarán desde el Atlántico hacia el interior. Alcanzarán Galicia, la meseta Norte y el Cantábrico, aunque con menor intensidad que en el sur.

Qué alertas meteorológicas habrá activas durante el Día de Reyes en España

La AEMET ha emitido un aviso especial por la fuerte tormenta prevista entre el domingo 4 y el martes 6 de enero. El organismo recomienda seguir las actualizaciones oficiales ante posibles cambios.

Según la agencia, se esperan lluvias intensas en el sur y este peninsular y nevadas en cotas bajas del norte, este y zonas del centro.

La combinación de viento, nieve y frío extremo eleva el riesgo en carretera. Las zonas de alerta coinciden además con días de gran movilidad por las cabalgatas de Reyes.

Cuál es el pronóstico del tiempo por comunidad autónoma

El domingo 4, la borrasca Francis dejará inestabilidad en Andalucía, Comunidad Valenciana y Murcia. En estas regiones, la fuerte tormenta provocará chubascos localmente intensos.

El lunes 5, la interacción entre aire frío y humedad mediterránea favorecerá nevadas en la Cordillera Cantábrica, sistema Ibérico, Sistema Central y sierras prelitorales. La cota de nieve descenderá de forma notable.

El martes 6 y miércoles 7, el protagonismo será del frío. Se extenderán las heladas a casi todo el interior peninsular, con temperaturas muy bajas y rachas de viento que intensificarán la sensación térmica.

Episodio invernal bajo vigilancia de la AEMET

La AEMET señala que la configuración atmosférica es “muy invernal”, con aire frío ártico y restos de inestabilidad. Aunque no se trata de un temporal histórico, la fuerte tormenta puede dejar impactos relevantes.

Las autoridades insisten en extremar la precaución, especialmente en desplazamientos. El seguimiento de los avisos y de la alerta meteorológica será clave en los próximos días.