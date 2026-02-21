Una masa de aire cálido del Sáhara impactará en el aire y la visibilidad de Canarias en los próximos días. El episodio, cargado de polvo en suspensión, afectará a la calidad del aire y provocará calima en el archipiélago. El fenómeno no será aislado. En un comunicado divulgado por el organismo con sede en Bonn (Alemania) en su cuenta de X, se indica que “estos episodios no son poco comunes en esta época del año e impactarán en la calidad del aire y en la visibilidad en las islas Canarias y de Madeira”. La calima, también llamada “lluvia de sangre”, es un fenómeno que puede producirse cuando una masa de aire cálido cargada de polvo del Sáhara coincide con precipitaciones. Las partículas de polvo en suspensión se mezclan con las gotas de lluvia y, al depositarse, dejan un rastro de color rojizo o anaranjado en superficies. Este efecto visual no implica la presencia de sangre, sino polvo sahariano arrastrado por la lluvia. Cuando la concentración de partículas es alta, el agua puede teñir coches, terrazas, ventanas y calles. En episodios de calima como el previsto en Canarias, si se registran lluvias débiles o chubascos aislados, podría aparecer este fenómeno. Copernicus ha advertido de que “el polvo sahariano se ha extendido por el Atlántico desde mediados de febrero de 2026, afectando a la calidad del aire en Cabo Verde, las islas Canarias y Madeira”. En el mensaje, el organismo se remite a los datos recabados por su Servicio de Vigilancia Atmosférica -CAMS- del 17 de febrero, que “muestran una vasta columna de polvo desplazándose hacia el noroeste en dirección a Europa”. Esta masa de aire cálido del Sáhara impactará en el aire y la visibilidad de Canarias dentro de un episodio que también tendrá efectos en otras zonas del Atlántico oriental y Europa occidental. El polvo en suspensión reducirá la visibilidad y empeorará la calidad del aire, especialmente en momentos de mayor concentración de partículas. En esta misma línea, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha indicado que para las próximas jornadas llegará a Canarias una masa de aire cálido procedente del continente africano, cargada de polvo en suspensión, dando lugar a calima. Según el parte del organismo, la calima será más intensa el domingo y el lunes. La situación podría continuar hasta el martes o el miércoles, cuando ya es probable que vaya remitiendo el polvo en suspensión. Durante el fin de semana subirán las temperaturas, pudiendo incluso rondar los 28 a 30 grados en algunos puntos de las islas. Las lluvias podrían ser fenomenos aíslados y más bien chubascos sin tanta intensidad. El impacto principal de esta masa de aire cálido del Sáhara será la reducción de la visibilidad y el deterioro de la calidad del aire en Canarias. El polvo en suspensión puede generar cielos turbios y sensación de ambiente denso, especialmente en jornadas de mayor concentración de partículas. La evolución dependerá del desplazamiento de la columna de polvo y de la entrada de aire más fresco a partir del martes o miércoles, cuando previsiblemente comenzará a remitir el episodio.