La borrasca Regina mantiene a siete comunidades y a la ciudad autónoma de Ceuta en alerta amarilla por viento, lluvias, tormentas y fenómenos costeros, mientras Canarias permanece en nivel naranja por riesgo importante en el litoral. Se registrarán olas de 5 a 6 metros, y ocasionalmente de 6 a 7 metros en Lanzarote y Fuerteventura. Asimismo, está en nivel naranja la zona norte de Gran Canaria por olas de hasta 5 metros. El resto de Canarias ha activado la alerta amarilla por viento, que será de hasta 80 kilómetros por hora en amplias zonas y también por fenómenos costeros, que se extenderán hasta las 17 horas en la mayoría de las islas. También están hoy en alerta meteorológica amarilla Andalucía, por lluvias, tormentas y oleaje; Castilla-La Mancha, por viento, lluvia y tormentas; y Cataluña, por fenómenos costeros. Extremadura, Madrid y Ceuta, por lluvias y tormentas; y Región de Murcia y Comunidad Valenciana, por vientos y fenómenos costeros. La borrasca Regina dejará un descenso notable de las temperaturas, lluvias con barro, viento y fuertes precipitaciones en áreas de Andalucía que se extenderán de sur a norte, afectando también a Castilla-La Mancha y Madrid, sin descartar Extremadura. Los chubascos irán acompañados de tormentas y granizo ocasional. Podrán ser fuertes con acumulados de más de 15 litros por metro cuadrado en una hora en zonas de Andalucía, Castilla-La Mancha y Madrid, y posiblemente también en Extremadura y este de Canarias. Los acumulados serán especialmente significativos en el entorno del Estrecho, de más de 40 litros por metro cuadrado en doce horas, y también en la ciudad autónoma de Ceuta. En Baleares habrá cielos nubosos y calima, con posibilidad de algún chubasco ocasional. En Canarias, cielos nubosos con precipitaciones, más abundantes y fuertes en el norte de las islas, con las temperaturas en aumento y viento fuerte con rachas muy fuertes. Las rachas de viento superarán los 70 kilómetros por hora en zonas de Albacete, Murcia, Alicante y en la Mancha conquense. Se prevén además fenómenos costeros en nivel amarillo, con olas de hasta 3 metros, en el litoral de Barcelona y Tarragona, y asimismo en Murcia, Alicante y Almería. Viento con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en la fachada oriental peninsular; moderado en Baleares, meseta sur, mitad oriental y litorales, con probables rachas muy fuertes en regiones del tercio sureste. En la Comunidad de Madrid se esperan intervalos nubosos con cielos turbios por calima y precipitaciones débiles a moderadas por la tarde, acompañadas de barro y más fuertes en la sierra y zona centro con la cota por encima de los 2.100 metros. En Andalucía habrá cielos muy nubosos con chubascos con barro localmente fuertes en la mitad oriental, Estrecho y vertiente mediterránea y con la cota de nieve bajando de los 2.000 metros a los 1.500. A continuación, el detalle por comunidad autónoma ante el impacto de la borrasca Regina: Galicia Cielos poco nubosos o despejados con posibilidad de algún chubasco aislado en el este por la tarde. Temperaturas con cambios ligeros, predominando los ascensos. Viento flojo. Asturias Cielos poco nubosos o despejados con posibilidad de algún chubasco aislado en la cordillera. Temperaturas con cambios ligeros, predominando los ascensos en las máximas. Viento flojo. Cantabria Cielos poco nubosos o despejados con posibilidad de algún chubasco aislado en el sur. Temperaturas mínimas con pocos cambios, predominando los descensos; máximas sin cambios o en ligero ascenso. Viento flojo. País Vasco Cielos poco nubosos tendiendo a intervalos nubosos sin descartar algún chubasco aislado en el sur. Temperaturas mínimas sin cambios o en descenso ligero y máximas sin variación. Viento flojo con posibles rachas muy fuertes en el interior. Castilla y León Cielos nubosos con posibles chubascos en el este y sur; poco nubosos con baja probabilidad de lluvias en el resto. Temperaturas mínimas sin cambios o en descenso y máximas sin cambios o en ascenso. Viento flojo con intervalos fuertes en el sur. Navarra Intervalos nubosos con posibles lluvias débiles dispersas, más probables por la tarde en el noreste. Temperaturas con cambios ligeros, predominando los ascensos en las mínimas. Viento flojo o moderado con posibles rachas muy fuertes en el tercio oriental. La Rioja Intervalos nubosos o poco nubosos sin descartar chubascos dispersos en la sierra. Temperaturas mínimas en descenso y máximas sin cambios. Viento flojo o moderado con intervalos fuertes. Aragón Cielos nubosos con posibles precipitaciones con barro, más probables en la mitad oriental del Sistema Ibérico y del Pirineo. Probabilidad de reducción de la visibilidad en zonas altas por polvo en suspensión. Temperaturas con cambios ligeros y viento flojo a moderado. Cataluña Intervalos nubosos con precipitaciones débiles y dispersas con barro en el tercio norte y extremo sur, también probables en el resto. Probabilidad de reducción de la visibilidad en zonas altas por polvo en suspensión. Cota de nieve en torno a los 1.800/2.000 metros. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas sin cambios. Viento moderado en el litoral y flojo en el resto con rachas muy fuertes en litoral y prelitoral. Extremadura Cielos poco nubosos con lluvias por la tarde y noche que podrán ser localmente fuertes y en forma de granizo. Temperaturas mínimas sin cambios o en descenso; ligero descenso al sur y ligero ascenso al norte. Viento flojo a moderado con intervalos fuertes durante las tormentas. Comunidad de Madrid Intervalos nubosos con cielos turbios por calima y precipitaciones débiles a moderadas por la tarde, acompañadas de barro y más intensas en la sierra y zona centro, con la cota por encima de los 2.100 metros. Temperaturas mínimas en descenso y máximas en ascenso o sin cambios. Viento flojo. Castilla-La Mancha Cielos nubosos y turbios por calima con precipitaciones con barro, débiles a moderadas, que se extenderán de sur a norte, localmente en forma de granizo en el tercio sur. Temperaturas mínimas en descenso en el valle del Tajo, ascenso en el sureste y sin cambios en el resto. Máximas en descenso en el suroeste, ascenso al sureste y noreste y sin cambios en el resto. Viento flojo con rachas muy fuertes. Comunidad Valenciana Cielos muy nubosos con precipitaciones débiles, más persistentes en el sur de Valencia y norte de Alicante. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas sin cambios. Viento moderado a fuerte con rachas muy fuertes en el litoral y zonas altas expuestas del interior. Región de Murcia Cielos nubosos tendiendo a cubiertos acompañados de chubascos con barro por la tarde debido al polvo en suspensión. Temperaturas en ligero descenso o sin cambios. Viento moderado con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en el Altiplano y litoral. Islas Baleares Intervalos nubosos tendiendo a muy nubosos o cubiertos con brumas y calima. Temperaturas sin cambios y viento moderado. Andalucía Cielos muy nubosos con chubascos con barro localmente fuertes en la mitad oriental, Estrecho y vertiente mediterránea, con la cota de nieve bajando de los 2.000 metros a los 1.500. Temperaturas mínimas en ligero descenso en la vertiente mediterránea, sin cambios en el resto; máximas en descenso. Viento flojo con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en el extremo oriental. Canarias Cielos nubosos y lluvias moderadas en Lanzarote, Fuerteventura y norte de las islas; en el resto, baja probabilidad de lluvias. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, más notable en medianías y cumbres. Viento fuerte con rachas muy fuertes en Lanzarote, Fuerteventura, cumbres y vertiente nordeste y oeste.