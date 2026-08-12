Con la llegada de las altas temperaturas del verano, muchas veces subimos al coche que ha estado expuesto horas bajo el sol, y nos encontramos con un calor insoportable. Para muchos conductores, el aire acondicionado es la única salvación, pero pocos saben que existe un botón específico que puede acelerar el proceso de enfriamiento y mejorar la eficiencia del sistema.

Un mecánico especializado ha dado a conocer el funcionamiento de un botón en el aire acondicionado del coche, identificado por un símbolo con flechas formando un círculo. Este puede marcar la diferencia para que el coche se enfríe más rápido y se respire mejor dentro del vehículo.

Activar la recirculación ayuda a mantener el aire frío dentro del vehículo. (Foto: Freepik)

La recomendación de un mecánico: ¿qué es el botón de recirculación y para qué sirve?

El botón con flechas circulares en el panel del aire acondicionado no es un detalle menor. Según explica el mecánico, este botón activa la función de recirculación del aire en el interior del coche.

En palabras del experto: “Este botón está hecho para que el aire del interior del vehículo recircule en sí mismo. Es decir, coge el aire de dentro del coche, lo pasa por calefacción o refrigeración y lo vuelve a meter. No coge aire de fuera”.

Esto significa que el aire no se renueva constantemente con el aire exterior, sino que se reutiliza, lo que ayuda a enfriar o calentar el habitáculo de manera mucho más rápida y eficiente.

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¿Cuándo y por qué usar la recirculación del aire en el coche?

El mecánico ofrece recomendaciones claras sobre el uso correcto de esta función que puede ayudarte en distintas situaciones:

Cuando entres en un túnel con gases contaminantes o malos olores.

Para enfriar rápido el coche en verano, evitando que el aire caliente del exterior entre.

Durante episodios de alergias, para evitar la entrada de polen o malos olores.

Sin embargo, también advierte que esta función debe usarse con moderación: “Es aconsejable utilizarla de manera puntual y no continuamente, para permitir que el aire del interior se limpie y se renueve correctamente”.