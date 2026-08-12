El eclipse solar del 12 de agosto de 2026 será un acontecimiento histórico en España. Mientras millones de personas se preparan para contemplar el fenómeno, también vuelven a circular rituales y costumbres que atribuyen a los eclipses un significado relacionado con los cambios, la renovación y el cierre de etapas.

Una de estas prácticas consiste en poner sal en las ventanas durante el eclipse y retirarla una vez terminado. Dentro de determinadas creencias populares y esotéricas, la sal se utiliza tradicionalmente como símbolo de protección y purificación.

El ritual parte de una interpretación simbólica y no tiene efectos energéticos demostrados científicamente. Aun así, quienes siguen estas prácticas consideran los eclipses momentos especiales para dejar atrás situaciones negativas y comenzar una nueva etapa.

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Para qué sirve poner sal en las ventanas durante el eclipse

Dentro de las creencias que rodean estos rituales, colocar sal en las ventanas tendría una finalidad simbólica de protección y limpieza del hogar.

La sal ha estado históricamente vinculada a prácticas de conservación, protección y purificación. De allí surge su utilización en numerosos rituales domésticos, aunque las formas de realizarlos cambian según la tradición.

En este caso, quienes practican el ritual colocan una pequeña cantidad cerca de las ventanas durante el eclipse solar. La intención es representar una barrera simbólica entre el exterior y el interior de la vivienda.

Algunas interpretaciones relacionan además los eclipses con periodos de transformación. Por eso, la sal se utiliza como parte de un gesto que representa aquello que una persona quiere dejar fuera de su casa o de su vida.

La elección de las ventanas tiene una explicación dentro del propio simbolismo del ritual. Son uno de los puntos que conectan físicamente el interior de una vivienda con el exterior. En diferentes prácticas populares, puertas y ventanas funcionan simbólicamente como lugares de entrada y salida.

Durante un eclipse, esta interpretación adquiere otro significado para quienes consideran el fenómeno como un momento de transición. La desaparición temporal del Sol se asocia simbólicamente con el final de una etapa antes de que vuelva la luz.

Nada de esto significa que durante un eclipse atraviese las ventanas algún tipo de energía especial. La astronomía no reconoce ningún efecto de estas características y no existen pruebas científicas que demuestren que colocar sal modifique el ambiente de una vivienda.

Cómo hacer el ritual de la sal durante el eclipse

No existe una única versión universal del ritual de la sal durante el eclipse. Las prácticas difundidas alrededor de este tipo de fenómenos varían considerablemente.

Una de las formas más sencillas consiste en colocar una pequeña cantidad de sal gruesa dentro de recipientes pequeños y dejarlos próximos a las ventanas.

Quienes realizan el ritual suelen aprovechar ese momento para pensar en situaciones, preocupaciones o etapas que quieren dejar atrás. De esta manera, el verdadero significado de la práctica se encuentra en el acto simbólico y personal.

Una versión sencilla puede realizarse de esta manera:

Colocar una pequeña cantidad de sal gruesa en un recipiente. Dejarlo cerca de una ventana en un lugar seguro. Mantenerlo allí durante el eclipse. Utilizar ese momento para reflexionar sobre aquello que se quiere dejar atrás. Retirar la sal cuando haya terminado el fenómeno. Desecharla y limpiar posteriormente el recipiente.

No es necesario mirar directamente al Sol para realizar esta práctica.

Por qué recomiendan retirar la sal cuando termine el eclipse

Esta es una de las partes más llamativas del ritual. Según su interpretación simbólica, la sal no debería permanecer en la ventana después de terminar el eclipse.

La explicación pertenece exclusivamente al terreno de las creencias: si la sal representa aquello que se quiere dejar atrás, retirarla funciona como el gesto que completa el ritual.

Por eso, algunas versiones recomiendan desecharla después. No porque la sal haya sufrido una transformación física especial durante el eclipse, sino porque eliminarla simboliza el cierre de esa etapa.

Desde un punto de vista científico, la sal continúa siendo exactamente el mismo compuesto. No existe evidencia de que pueda almacenar energías negativas ni de que el eclipse altere sus propiedades de una manera que obligue a desecharla.

Después del eclipse, lo habitual es no conservar la sal utilizada en el ritual. Puede recogerse y desecharse junto con los residuos domésticos. Si se utilizó un recipiente, basta con limpiarlo normalmente después.

No es necesario arrojar grandes cantidades de sal por el desagüe, sobre plantas, jardines o espacios naturales. La sal en concentraciones elevadas puede resultar perjudicial para la vegetación y alterar las características del suelo.

Tampoco existe ninguna razón sanitaria o científica que impida reutilizarla. La decisión de desecharla responde únicamente al significado simbólico del ritual.

Qué simboliza la sal en los rituales de protección

La utilización de la sal como símbolo de protección es mucho más antigua que los rituales modernos asociados a los eclipses.

Su capacidad para conservar alimentos hizo que durante siglos fuera un producto especialmente valioso. Esa relación con la conservación contribuyó también a que diferentes culturas le atribuyeran significados relacionados con protección, pureza y permanencia.

Con el paso del tiempo, estos significados fueron incorporándose a tradiciones y supersticiones populares. De ahí proceden prácticas tan conocidas como utilizar sal en determinados espacios de la vivienda o relacionarla con la buena y la mala suerte.

Los rituales contemporáneos vinculados al eclipse recuperan parte de ese simbolismo y lo combinan con la idea de los cierres de ciclos y los nuevos comienzos.

Por qué los eclipses están relacionados con tantos rituales

Un eclipse lunar cubrirá a todo el país en agosto: será el último evento astronómico del año y no se volverá a repetir Fuente: Shutterstock Shutterstock

Mucho antes de que la astronomía pudiera explicar estos fenómenos con precisión, los eclipses solares causaban fascinación y temor.

Que el Sol desapareciera en pleno día durante unos minutos dio origen a interpretaciones religiosas, mitológicas y culturales en diferentes lugares del mundo.

Hoy sabemos exactamente qué sucede: un eclipse solar ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, ocultando total o parcialmente el disco solar desde determinadas regiones del planeta.

Las interpretaciones espirituales continúan existiendo, pero pertenecen a un ámbito diferente. Para algunas personas, el eclipse representa simbólicamente un momento apropiado para reflexionar, abandonar viejos hábitos o establecer nuevos objetivos.

Eclipse del 12 de agosto: España vivirá un fenómeno histórico

El interés por estos rituales aumentará especialmente este miércoles porque España será uno de los mejores lugares del planeta para contemplar el eclipse total de Sol del 12 de agosto de 2026.

Según la información de EFE, el norte de Galicia será el “kilómetro 0” peninsular del eclipse. Alrededor de las 19:30 horas, con pequeñas variaciones dependiendo del lugar, la Luna comenzará a ocultar el Sol.

La totalidad comenzará allí poco después de las 20:26 horas y se prolongará durante algo menos de dos minutos. Después, la sombra continuará recorriendo España hacia el este.

La franja de totalidad atravesará numerosas capitales, entre ellas A Coruña, Lugo, Oviedo, León, Santander, Burgos, Zamora, Palencia, Valladolid, Segovia, Soria, Guadalajara, Logroño, Vitoria, Bilbao, Zaragoza, Teruel, Cuenca, Tarragona, Lleida, Castellón, Valencia y Palma .

Después de atravesar la Península, Baleares despedirá el eclipse solar. Allí la Luna comenzará a interponerse entre la Tierra y el Sol alrededor de las 19:37 horas. La totalidad llegará entre aproximadamente las 20:30 y las 20:33, dependiendo de la zona.

Será además un acontecimiento excepcional: se trata del primer eclipse total visible desde la Península y Baleares en más de un siglo.

España tendrá otro eclipse total en 2027 y uno anular en 2028. Después, los próximos eclipses totales visibles desde territorio español durante este siglo llegarán en 2053 y 2090.

El ritual de la sal no sustituye las medidas de seguridad

Realizar un ritual en casa no requiere observar directamente el eclipse solar. Quienes quieran contemplar el fenómeno deben seguir las recomendaciones oficiales de protección ocular.

Mirar directamente al Sol sin protección puede provocar daños graves en la retina. Las gafas de sol convencionales tampoco ofrecen una protección adecuada.

Para la observación directa deben utilizarse gafas específicas para eclipses que cumplan los requisitos correspondientes, incluida la norma internacional ISO 12312-2.

Así, poner sal en las ventanas durante el eclipse puede entenderse como una tradición simbólica para quienes quieran realizarla. Retirarla al terminar representa, dentro del propio ritual, dejar atrás aquello que se quiere cerrar. No existe evidencia científica de que la sal absorba energías negativas ni de que el eclipse le otorgue propiedades especiales.