El pronóstico del tiempo en la península ibérica mostrará una vez más su diversidad climática esta jornada. Desde el norte húmedo hasta el sur despejado, pasando por el interior más seco, cada región experimentará condiciones atmosféricas únicas.

Por ese motivo, es necesario saber la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para saber cómo estará el clima en cada región del país este domingo, 13 de septiembre de 2026.

Pronóstico del tiempo para España para este domingo 13 de septiembre

El clima en España se mantendrá estable, con cielos poco nubosos o despejados y sin precipitaciones. Habrá intervalos nubosos y probabilidad de lloviznas en el Estrecho y Melilla. En Galicia, Cantábrico y otras regiones, se esperan bancos de niebla matinales con tendencia a despejar.

Las temperaturas aumentarán, superando los 35 grados en zonas del sur y con noches tropicales superando los 20 grados en varios litorales. Se prevé viento fuerte en el Estrecho y Cádiz, además de viento moderado en el Cantábrico y sureste, con calima en zonas altas.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este domingo?

Cielos despejados en Madrid, 14–34 °C y viento flojo variable; máximas sin cambios y mínimas casi iguales en la Sierra y en ligero ascenso en el resto.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos poco nubosos o despejados en Andalucía, con posibilidad de precipitaciones débiles en el Estrecho. Temperaturas entre 10 y 38 grados y vientos flojos a moderados, siendo fuerte en Cádiz y Almería.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

En Cataluña habrá cielo poco nuboso o despejado, temperaturas sin cambios o en ligero ascenso y viento flojo variable, tendiendo al sur con intervalos moderados por la tarde; en el valle de Arán, predominio del norte.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

Cielo poco nuboso o despejado y temperaturas en ascenso (mínima 10 °C, máxima 33 °C); viento flojo y variable por la mañana y por la tarde sur en la mitad norte y este en el Ibérico con intervalos moderados.

El clima en Asturias se presentará poco nuboso o despejado, con brumas y nieblas en las zonas bajas al inicio y final del día. Las temperaturas oscilarán entre 12 y 31 grados, con mínimas en ligero ascenso en el interior y máximas también en aumento. El viento será flojo y variable, predominando del nordeste en horas centrales.

Fuente: narrativas-es

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo poco nuboso o despejado; temperaturas estables (30 °C máx., 12 °C mín.). Viento flojo del norte y nordeste, con brisas costeras en Mallorca.

Intervalos nubosos en zonas bajas de la vertiente norte de las islas montañosas que tienden a poco nuboso en horas centrales. En el resto, cielos poco nubosos o despejados. Calima en el interior de Lanzarote y Fuerteventura, así como en medianías y cumbres de otras islas. Temperaturas en ligero a moderado ascenso, máximas de 32 grados y mínimas de 18 grados. Viento moderado de norte a nordeste en zonas bajas, amainando tras el mediodía, con predominio del este en zonas altas.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo poco nuboso, brumas en Alicante, temperaturas entre 13 y 31 grados y viento flojo que se intensificará por la tarde.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

En Castilla y León, cielo poco nuboso o despejado, con nubes bajas y brumas de madrugada en el extremo nororiental; temperaturas en ligero a moderado ascenso, salvo las mínimas en la meseta, que variarán muy poco y viento variable, flojo en general, con predominio del nordeste en la meseta.

El clima en Albacete se presentará con cielos despejados y algunas nubes bajas por la mañana, posiblemente acompañadas de brumas y niebla en zonas altas. Durante el día, se podrá observar nubosidad en la Serranía de Cuenca. Las temperaturas mínimas oscilarán entre 8 grados sin cambios significativos, mientras que las máximas alcanzarán los 35 grados. El viento será flojo del este, con intervalos moderados en La Mancha durante la madrugada.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

En Madrid, intervalos de nubes bajas con lloviznas ocasionales, vientos moderados del este, ocasionalmente fuertes y temperaturas entre 22 y 26 °C.

En Melilla habrá intervalos de nubes bajas con posibles lloviznas, vientos moderados de este y temperaturas con pocos cambios, entre 24 °C y 28 °C.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Intervalos de nubes bajas con brumas y nieblas matinales en zonas altas del interior, tendiendo a poco nuboso o despejado; mínimas sin cambios o en ligero descenso, máximas en ascenso y viento flojo variable con predominio norte en horas centrales.

En Navarra habrá cielo poco nuboso o despejado, con nubes bajas matinales en el noroeste, mínimas sin cambios, máximas en ascenso generalizado (más en el noroeste) y viento flojo variable tendiendo a norte por la tarde.

En La Rioja, cielo poco nuboso o despejado, viento flojo y variable y temperaturas en ascenso, con mínima de 11 ºC y máxima de 32 ºC.

Contenido generado por inteligencia artificial.