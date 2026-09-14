La página oficial de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) ha publicado los números ganadores del último sorteo del Bonoloto, una de las loterías más famosas del país por los millonarios premios que entrega a los ganadores.

Bonoloto: resultados del domingo 13 de septiembre

Durante el domingo, 13 de septiembre de 2026,

Los números ganadores son 02 06 07 20 39 47, la cifra complementaria es el 37 y el número de reintegro es el 7.

En la jugada del día, la categoría de seis aciertos tuvo "0" ganador con un premio de "0" euros y la de cinco aciertos más el complementario obtuvo "1" ganadores con un galardón de "128904.75" euros.

Para el sorteo del domingo, 13 de septiembre de 2026, el Bonoloto recaudó un total de 4.127.021 euros de los cuales se repartieron a los ganadores del sorteo un total de1.134.930,8 euros en premios, según los datos compartidos por LAE.

Los ganadores del último sorteo de la Bonoloto

1.Seis aciertos: Hubo 0 ganadores; el premio fue de 0 euros.

2.Cinco aciertos más el complementario: Hubo 1 ganador y, por ello, el premio fue de 128904.75 euros.

3.Cinco aciertos: 54 ganadores con un premio de 1.193,56 euros.

4.Cuatro aciertos: 3592 ganadores con un premio de 26,91 euros.

5.Tres aciertos: 71014 ganadores con una recompensa de 4 euros.

6.Reintegro: 413607 ganadores con un premio de 0.5 euros.

¿Dónde puedo jugar a la Bonoloto?

Las personas que deseen participar en La Bonoloto pueden hacerlo desde la comodidad de su hogar de forma online. Además, quienes prefieran la experiencia tradicional, pueden acudir a cualquiera de los 11.000 puntos de venta de Loterías y Apuestas del Estado, reconocibles por la imagen de LAE.

¿Cómo jugar al Bonoloto?

Los que quieran participar del juego de la Bonoloto deben escoger entre los números del 1 al 49 para acertar la Combinación Ganadora conformada por 6 bolas de las 49 extraídas del bombo. La cantidad de combinaciones posibles variará según el tipo de apuesta.

La apuesta sencilla permite participar en la jugada del día, el boleto semanal puede ser para dos, tres, cuatro, cinco, seis o siete sorteos y el múltiple para una o dos semanas.

¿Dónde se cobran los premios del Bonoloto?

Los jugadores acertantes de premios de hasta 2000 euros podrán cobrar sus galardones al día siguiente del sorteo en la Lotería y Apuestas del Estado presentando el resguardo del boleto en los puntos de venta oficiales.

En caso de la variante semanal, se deberá esperar hasta la finalización de todos los sorteos de la semana para hacer efectivo el cobro. Sin embargo, para premios iguales o superiores a 2000 euros se liquidan a través de las entidades financieras asociadas:

Unicaja Banco

Banco Sabadell

BBVA

Bankia

CaixaBank

Ibercaja Banco

Cajasur BBK

KutxaBank

Abanca

Cajamar.

Recomendaciones para los jugadores del Bonoloto

Apuesta solo lo que estés dispuesto a perder; fija límites claros de tiempo y dinero y evita intentar recuperar pérdidas.

Si notas que pierdes el control, pide ayuda cuanto antes: contacta con Jugadores Anónimos en +34 670 691 513 o en oficina@jugadoresanonimos.org.

Contenido generado por inteligencia artificial.