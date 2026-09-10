Micaela Martínez Benavente, funcionaria y madre en Galicia: “Es más fácil criar a cinco hijos aquí que a dos en Madrid” (foto: archivo).

Micaela Martínez Benavente tiene cinco hijos, dos salarios en casa y un puesto de responsabilidad dentro de la Administración pública. Aun así, cuando termina el verano reconoce que la economía y la conciliación llegan al límite: “Llegamos pelados a septiembre, el verano se hace largo”.

La funcionaria, nacida en Madrid y actualmente asentada en Pontevedra, explicó en una entrevista concedida a La Voz de Galicia cómo funciona la economía cotidiana de una familia de siete integrantes: vacaciones organizadas para cubrir el cuidado de los niños, libros prestados, pocos gastos extraordinarios y 650 euros desembolsados solo al comenzar el curso.

Martínez Benavente no es únicamente una madre de familia numerosa. Desarrolla su carrera profesional dentro de la Administración General del Estado y actualmente ocupa el cargo de gerente territorial del Catastro de Pontevedra. Las Gerencias dependen de la Dirección General del Catastro, integrada en el Ministerio de Hacienda, y se encargan territorialmente de la gestión de la información relacionada con los inmuebles.

El caso de Micaela tiene una lectura que va más allá de una familia concreta. Los últimos datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE muestran que los hogares formados por parejas con hijos son precisamente los que registran el mayor gasto medio de España: alcanzaron los 44.438 euros en 2025.

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Tener hijos dispara el presupuesto: cuánto gasta una familia en España

El gasto medio de un hogar español se situó en 35.101 euros durante 2025. En las parejas con hijos, en cambio, ascendió hasta los 44.438 euros, unos 9.300 euros más y alrededor de un 27% por encima del promedio nacional.

La diferencia permite dimensionar el caso de Micaela. Con hijos de 11, 10, 9, 4 y 2 años, algunos costes se multiplican cinco veces y otros obligan directamente a cambiar la forma de consumir.

Ella misma reconoce que su familia ha optado por contener algunas partidas: “No tenemos consolas ni tampoco he entrado en ese rollo de celebrar los cumpleaños fuera de casa”.

Las vacaciones también responden a ese esquema. “De vacaciones nos vamos en furgoneta y visitamos a la familia aquí y allá. Nos lo pasamos bien, creo yo. Pero esos son nuestros viajes”, explicó.

No significa, sin embargo, que el hogar atraviese una situación económica vulnerable. Micaela deja clara una diferencia fundamental: ambos adultos trabajan.

“Yo me siento privilegiada porque tenemos dos sueldos y porque cuando necesité coger unos días sin salario para conciliar pude hacerlo”, señaló.

Vivienda, comida y transporte se llevan seis de cada diez euros del hogar

El comportamiento de su familia coincide con uno de los principales problemas de la economía doméstica española: una enorme parte de los ingresos queda comprometida antes de llegar al ocio o a otros gastos discrecionales.

En 2025, los hogares destinaron de media un 33,2% de su presupuesto a vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. Los alimentos representaron otro 16% y el transporte un 11,5%.

Es decir, esas tres partidas consumieron por sí solas más del 60% del gasto medio de los hogares.

Para una familia numerosa, además, determinados costes tienen una particularidad: reducir el consumo por persona no siempre es posible. Hacen falta más alimentos, habitaciones suficientes, desplazamientos para siete personas y material escolar para varios niños al mismo tiempo.

Es ahí donde la elección del lugar de residencia puede convertirse también en una decisión económica. Micaela lo resume de forma contundente : “Es más fácil criar a cinco hijos aquí que a dos en Madrid”.

Madrid vs. Pontevedra: qué dicen los datos del INE sobre renta y coste de vivienda

La frase de Martínez Benavente parte de su experiencia personal, pero los datos del INE permiten añadir una lectura económica concreta sobre las diferencias entre ambas ciudades.

El contraste más claro aparece en la distribución de la renta. En Madrid, el 39,3% de las secciones censales estaba en 2023 entre el 10% de zonas con mayor renta neta por habitante de toda España. Para entrar en ese grupo era necesario superar los 20.435 euros anuales por persona. En Pontevedra, únicamente el 1,6% de las secciones censales superaba ese umbral.

La diferencia también aparece en el extremo inferior. El 7,6% de las secciones censales de Madrid estaba entre el 10% con menor renta de España, es decir, por debajo de 10.606 euros netos anuales por habitante. En Pontevedra, ese porcentaje volvía a ser de apenas 1,6%.

Secciones con renta superior a 20.435 euros por habitante 39,3% 1,6% Secciones con renta inferior a 10.606 euros por habitante 7,6% 1,6%

Los números muestran dos estructuras urbanas muy diferentes. Madrid concentra una proporción mucho mayor de barrios en los extremos de renta, tanto entre los más ricos como entre los de menor renta. Pontevedra, en cambio, registra solo un 1,6% de sus secciones en cada uno de esos extremos.

A esa diferencia se suma el peso de la vivienda en la capital. El INE situó en 930 euros mensuales el gasto medio en alquiler de la vivienda habitual en Madrid durante 2023. La ciudad quedó así entre los municipios españoles de más de 20.000 habitantes con los alquileres medios más elevados.

En términos anuales, ese importe equivale a 11.160 euros solo en alquiler. Para una familia de siete integrantes como la de Micaela, la vivienda adquiere todavía más importancia porque necesita más espacio que un hogar pequeño.

El propio INE muestra hasta qué punto puede escalar ese gasto dentro de Madrid: entre las grandes ciudades españolas, Madrid y Barcelona concentraban 94 de los 100 barrios con mayor gasto medio mensual en alquiler. En Recoletos, el importe alcanzaba los 1866 euros al mes, mientras que en Castellana llegaba a 1706 euros.

Es en este contexto donde la experiencia de Micaela adquiere una dimensión económica. Su valoración sobre Pontevedra no implica que todos los bienes y servicios sean necesariamente más baratos, sino que su hogar combina cinco hijos con una estructura urbana y familiar distinta de la que tendría en Madrid.

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Los 650 euros de la vuelta al cole: el gasto que llega de golpe

El presupuesto de una familia con niños tampoco se distribuye de manera uniforme durante todo el año. Septiembre concentra numerosos desembolsos extraordinarios vinculados al inicio del curso.

En el caso de Micaela, la primera factura ya alcanzó los 650 euros en libros y material escolar. “De momento he pagado 650 euros. Y eso que me han prestado buena parte de los libros. Me parece una exageración”, explicó a La Voz de Galicia.

Sus tres hijos mayores asisten a un colegio singular vinculado al Estado y especialmente pensado para familias relacionadas con las Fuerzas Armadas. Los dos pequeños acuden a un centro público.

“Nos queda muy cerca de casa y eso facilita las cosas. Además, los precios no son los de un colegio privado al uso sino que van por niveles de renta. Nos sale a un precio barato”, explicó a La Voz de Galicia.