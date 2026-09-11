El verano todavía no ha terminado en España. El tiempo estable volverá a imponerse durante el fin de semana, con un ascenso progresivo de las temperaturas que dejará máximas de hasta 36 y 38 grados en algunos puntos del país.

El cambio llegará después de varios días marcados por las lluvias y un ambiente más fresco. Según ha adelantado Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), las temperaturas alcanzarán “valores altos para la época”.

Y el episodio no terminará el domingo. El calor en España continuará durante buena parte de la próxima semana, con jornadas propias de julio o agosto y pocas lluvias en la mayor parte del territorio.

CÓRDOBA, 02/07/2026.-Una viandante intenta protegerse del sol este jueves en Córdoba. La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) ha pedido extremar la vigilancia en niños, ancianos y enfermos crónicos ante los avisos meteorológicos por calor activos hasta en cuatro provincias de Andalucía y que, al menos, se mantendrán hasta el próximo sábado. EFE/ Salas Fuente: EFE Salas

AEMET confirma la vuelta del calor en España: dónde subirán más las temperaturas

El viernes ya marcará el inicio del ascenso. Las máximas podrán superar los 36 grados en puntos del valle del Guadalquivir, mientras que las noches tropicales, con mínimas superiores a 20 grados, aparecerán en zonas del litoral mediterráneo sur, el bajo Guadalquivir y los archipiélagos.

Durante el fin de semana, el aumento de las temperaturas será especialmente acusado en la mitad norte peninsular y Canarias. En general, predominarán los cielos poco nubosos o despejados.

Las principales excepciones estarán en la zona del Estrecho y Melilla, donde habrá más nubosidad e incluso podría registrarse alguna lluvia débil. En buena parte del país, sin embargo, el calor en España será el protagonista.

Según Del Campo, los termómetros alcanzarán entre 32 y 34 grados en áreas del nordeste peninsular, la zona centro y el sur de Canarias.

Hasta 38 grados: las zonas donde hará más calor durante el fin de semana

Uno de los datos más llamativos estará en Galicia. El oeste y el sur de la comunidad podrán superar los 34 grados, unas temperaturas especialmente elevadas para el mes de septiembre.

El calor también será intenso en Extremadura, el oeste de Castilla-La Mancha y Andalucía occidental. Las máximas podrán situarse entre 36 y 38 grados en ciudades como Badajoz, Sevilla y Córdoba.

El calor en España tendrá así un alcance amplio y no quedará limitado al sur peninsular. También se esperan valores altos en zonas del centro, el nordeste y Canarias.

La estabilidad atmosférica ayudará a reforzar este escenario. Las precipitaciones serán escasas y el sol dominará durante gran parte del fin de semana, lo que facilitará que las temperaturas sigan subiendo.

El calor no termina el domingo: AEMET anticipa una semana “de pleno verano”

El lunes y el martes, el anticiclón seguirá dominando buena parte del país y las temperaturas todavía podrían aumentar. El portavoz de AEMET advierte de que el calor en España continuará con valores claramente superiores a los habituales.

Las temperaturas diurnas se situarán entre “5 y 10 grados por encima de lo normal para la época, e incluso más de 10 grados en la mitad norte peninsular; insisto será un calor propio de pleno verano”, ha señalado Del Campo.

El martes podría llegar un frente al extremo norte. Su paso dejaría más nubes, alguna lluvia débil y un descenso térmico en el norte de Galicia y el Cantábrico, pero el cambio apenas afectaría al resto del país.

En el interior de Galicia, el valle del Ebro y amplias zonas del nordeste peninsular se esperan entre 34 y 36 grados. Pamplona y Huesca podrían alcanzar los 35 grados, mientras que Zaragoza y Lleida rondarían los 37 o 38 grados.

Cuánto durará el calor en España y dónde podrían volver las lluvias

FOTODELDÍA MÁLAGA, 23/05/2026.-Vista de la playa de La Malagueta este sábado. Andalucía seguirá este sábado con calor, cielos poco nubosos y vientos flojos a moderados de componente este, con intervalos fuertes en Cádiz, donde hay aviso amarillo por rachas ocasionalmente muy fuertes y fenómenos costeros, con levante en el Estrecho. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las temperaturas mínimas irán en ligero ascenso, las máximas en descenso en el litoral mediterráneo oriental, mientras que el resto seguirán con pocos cambios.-EFE/ Jorge Zapata Fuente: EFE Jorge Zapata

La zona centro y la mitad sur también afrontarán un inicio de semana muy cálido. El lunes y el martes se esperan valores de entre 34 y 36 grados, mientras que los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir podrán registrar entre 36 y 38 grados.

Canarias tampoco quedará al margen. Se podrán superar los 36 grados en Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria, y alcanzar entre 32 y 34 grados en amplias zonas de Tenerife, La Gomera, El Hierro y La Palma.

A partir del miércoles, el archipiélago comenzará a registrar un descenso de las temperaturas. En la Península, podrían aparecer algunas lluvias en el Cantábrico, aunque AEMET no espera precipitaciones abundantes.

Para el resto de la semana tampoco se prevén “grandes cambios”. El calor en España seguirá siendo intenso para la época, sobre todo en el nordeste, el centro y la mitad sur peninsular.

Del Campo resume el escenario con una advertencia clara: “las condiciones veraniegas se alargan este mes de septiembre”.