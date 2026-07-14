Marie Curie es una de las científicas más influyentes de la historia moderna. Pionera en el estudio de la radiactividad, primera mujer en recibir el Premio Nobel y única persona en haberlo obtenido en dos disciplinas científicas distintas —Física en 1903 y Química en 1911—, su legado trasciende con creces los laboratorios en los que trabajó. Sus palabras, igual que sus descubrimientos, han perdurado mucho más allá de su tiempo.

Entre las reflexiones que se le atribuyen, una de las más citadas condensa con precisión su filosofía vital: “La mejor vida no es la más duradera, sino más bien aquella que está repleta de buenas acciones”.

Marie Curie, física: “Sé menos curioso acerca de las personas y más curioso acerca de las ideas”. Foto: Embajada de Francia Embajada de Francia

La frase que sintetiza su visión de la vida

La noción no es fortuita en una persona que dedicó extensas décadas de esfuerzo arduo, en condiciones frecuentemente desfavorables, a una indagación que era consciente de que le causaba un detrimento físico. Curie falleció en 1934 debido a una anemia aplásica ocasionada por la exposición prolongada a la radiación, un peligro del que era consciente y que no la disuadió.

La expresión refleja una perspectiva de la existencia enfocada en el impacto y no en la duración, en lo que se edifica y no en lo que se preserva.

Para Curie, quien superó obstáculos de género en la comunidad académica francesa y europea en un período en el cual las mujeres carecían de acceso a las instituciones científicas más renombradas, vivir con plenitud implicaba actuar con consecuencia y propósito.

Marie Curie, física: “Sé menos curioso acerca de las personas y más curioso acerca de las ideas”. Shutterstock

El legado vigente de Marie Curie

Nacida en Varsovia en 1867 como Maria Skłodowska, se trasladó a París para proseguir sus estudios en un periodo en el cual Polonia se hallaba bajo ocupación rusa y el acceso a la educación superior para las mujeres era prácticamente inviable en su nación. En la Universidad de la Sorbona, se graduó en Física y Matemáticas y fue en ese lugar donde conoció a Pierre Curie, con quien compartiría su vida, laboratorio y el Premio Nobel.

Junto a Pierre, descubrió dos elementos químicos nuevos: el polonio, en honor a su Polonia natal y el radio. Tras el fallecimiento de su esposo en 1906, continuó su investigación de manera independiente y asumió la cátedra que él ocupaba, convirtiéndose en la primera mujer profesora de la Sorbona. Durante la Primera Guerra Mundial, desarrolló unidades móviles de radiografía —denominadas “petites Curies”— que facilitaron el tratamiento de heridos en el frente.

Frases atemporales de Marie Curie que siguen inspirando hoy

El pensamiento de Curie se ha perpetuado mediante diversas citas que sintetizan su carácter y su perspectiva del conocimiento. “En la vida no hay nada que temer, solo cosas que comprender” quizás sea la más conocida y ejemplifica su disposición a afrontar lo desconocido sin titubear. También se le atribuye: “Fui educada para creer que la vida no es fácil, que las circunstancias deben superarse”, una reflexión que alude directamente a su infancia bajo ocupación y a los desafíos que tuvo que superar para avanzar en el ámbito científico.

Su figura sigue siendo un referente fundamental en los debates sobre igualdad en la ciencia, acceso de las mujeres a la educación y el valor del conocimiento desinteresado. Más de noventa años después de su deceso, las palabras de Marie Curie mantienen una relevancia que escasos científicos de su época pueden igualar.