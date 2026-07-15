En España hay una amplia variedad de opciones de loterías para probar la fortuna y obtener premios importantes. Uno de estos juegos es la Bonoloto, que brinda a loscompetidores varias opciones de apuestas.

Los premios de cada uno de estos sorteos tienen un pozo acumulado que se incrementa cada vez que no se obtienen ganadores. Por ello, conoce de cuánto será la próxima recompensa y cuáles fueron las últimas cifras premiadas.

El resultado oficial del Bonoloto del martes 14 de julio

Durante el martes, 14 de julio de 2026,

Los números ganadores son 10 22 24 25 36 44, la cifra complementaria el 12 y el número de reintegro el 6.

En la jugada del día, la categoría de seis aciertos tuvo "0" ganador con un premio de "0" euros y la categoría con cinco aciertos más el complementario obtuvo "1" ganadores con un galardón de "152101.81" euros.

El último resultado del Bonoloto en España (foto: Pexels).

Para el sorteo del martes, 14 de julio de 2026, el Bonoloto recaudó un total de 4.991.649 euros de los cuales se repartieron a los ganadores del sorteo un total de1.372.703,5 euros en premios, según los datos compartidos por LAE.

Los ganadores del último sorteo de la Bonoloto

1.Seis aciertos: Hubo 0 ganadores y, por ello, el premio fue de 0 euros.

2.Cinco aciertos más el complementario: Hubo 1 ganador y, por ello, el premio fue de 152101.81 euros.

3.Cinco aciertos: 78 ganadores con un premio de 975,01 euros.

4.Cuatro aciertos: 4715 ganadores con un premio de 24,19 euros.

5.Tres aciertos: 90653 ganadores con una recompensa de 4 euros.

6.Reintegro: 497241 ganadores con un premio de 0.5 euros.

¿Dónde puedo jugar a la Bonoloto?

Las personas que deseen participar en La Bonoloto pueden hacerlo desde la comodidad de su hogar de forma online. Además, quienes prefieran la experiencia tradicional, pueden acudir a cualquiera de los 11.000 puntos de venta de Loterías y Apuestas del Estado, reconocibles por la imagen de LAE.

¿Cómo se juega?

Las personas que deseen participar del juego deberán elegir entre los números 1 al 49 para acertar la Combinación Ganadora formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo. La cantidad de combinaciones dependerá del tipo de apuesta que realicen.

La apuesta sencilla es solo para la jugada del día, el boleto semanal puede ser para dos, tres, cuatro, cinco, seis o siete sorteos y el múltiple para una o dos semanas.

Resultados del Bonoloto en España (foto: Pixabay).

¿Cuánto tiempo tengo para reclamar mi premio?

Los ganadores del sorteo tienen un plazo límite de tres meses para cobrar su premio. Este plazo comienza a contar desde el día siguiente al último sorteo. Por ese motivo, es necesario consultar la fecha exacta de caducidad en el reverso del boleto. Si el último día del plazo coincide con un festivo, tendrán un día más para acudir al de venta oficial y cobrar el premio.

Recomendaciones para los jugadores del Bonoloto

Fija un presupuesto y un tiempo antes de jugar y respétalos siempre. Juega por diversión, evita perseguir pérdidas y haz pausas frecuentes.

Si notas ansiedad, ocultas gastos o sientes que pierdes el control, busca apoyo. Puedes llamar a Jugadores Anónimos al +34 670 691 513 o escribir a oficina@jugadoresanonimos.org.