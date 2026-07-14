En esta noticia Clase v marco polo: conoce su equipamiento

El Clase V Marco Polo de Mercedes-Benz se presenta como una de las furgonetas camper más completas del mercado, destacándose por su confort, versatilidad y un equipamiento diseñado para todo tipo de viajes. Con capacidad para hasta cuatro personas y un interior concebido para el bienestar, el vehículo fusiona funcionalidad y estilo.

Su configuración permite maximizar cada centímetro del espacio interior sin comprometer el lujo ni el diseño. El Clase V Marco Polo está disponible en España desde 695 euros al mes en 48 cuotas, con una entrada inicial de 30.260 euros y una cuota final de 45.633,99 euros.

Ideal tanto para trayectos largos como para escapadas de fin de semana, este modelo ofrece soluciones prácticas para acampar y trabajar en movilidad, garantizando siempre la comodidad y la seguridad de los ocupantes.

Con esta financiación, la marca proporciona una opción accesible para quienes buscan una furgoneta camper de alta gama, equipada y lista para cualquier aventura.

La mejor furgoneta camper del mercado: esta van resulta ideal por su comodidad y excelente equipamiento (foto: archivo).

Clase v marco polo: conoce su equipamiento

La mejor furgoneta camper del mercado: esta van resulta ideal por su comodidad y excelente equipamiento (foto: archivo).

Cocina compacta y versátil

La cocina del Clase V Marco Polo se presenta como un espacio compacto y funcional, diseñado con dos quemadores, un fregadero y un frigorífico. Este diseño ha sido elaborado con sumo cuidado para facilitar la preparación de alimentos durante los viajes, optimizando la utilización del espacio disponible.

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El vehículo cuenta con dos espacios destinados al descanso: una cama inferior en el área de pasajeros y una cama de techo elevada. Ambas están equipadas con colchones ergonómicos que garantizan un confort sobresaliente y un descanso reparador para un total de cuatro personas.

Se dispone de un extenso espacio de almacenamiento en el interior, gracias a armarios, cajones extraíbles y compartimentos portaobjetos. Esta disposición simplifica la organización de utensilios de cocina, prendas de vestir y equipos de viaje, haciéndola eficiente y práctica.

La configuración del espacio se presenta como una solución adecuada para satisfacer diversas necesidades de almacenamiento.

El control de nivel Camper, junto con la suspensión neumática AIRMATIC, asegura la estabilidad del vehículo en terrenos irregulares, proporcionando una experiencia de seguridad y confort en cada detención.

Este sistema es fundamental para aquellos que buscan un equilibrio entre rendimiento y comodidad en sus travesías.

El vehículo presenta una altura de 1,99 m, con capacidad para acomodar hasta seis asientos, lo que asegura versatilidad y un amplio espacio.

En su interior, se han empleado materiales de alta calidad que permiten fusionar la estética con la funcionalidad, creando un ambiente diseñado para el confort:

Se destaca un salón adornado con un elegante contraste claro-oscuro, complementado por superficies elaboradas en porcelana y laca de piano.

La iluminación LED ambiental contribuye a la creación de un entorno acogedor y sofisticado.

Además, se cuenta con un puesto de conducción widescreen que facilita un manejo intuitivo y ergonómico.

Por último, los asientos ajustables están equipados con calefacción, soporte lumbar y redes portaobjetos, lo que añade mayor comodidad.

La Clase V Marco Polo ofrece soluciones avanzadas que optimizan tanto la conducción como la administración del vehículo: