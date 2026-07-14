Tras 7 años, abre un nuevo parque acuático de 5000 m² con una inmensa pileta y distintos toboganes que revoluciona la costa este del país

Después de siete años de espera desde el cierre de las antiguas piscinas de verano en 2019, el municipio español de La Vall d’Uixó (Castellón) se prepara para inaugurar un moderno parque acuático el próximo 1 de julio de 2026.

Este nuevo espacio de ocio familiar, ubicado en el Paraje de Sant Josep junto a las Cuevas de Sant José, promete convertirse en uno de los principales atractivos turísticos y de recreo de la Plana Baixa.

Tras 7 años, abre un nuevo parque acuático de 5000 m² con una inmensa pileta y distintos toboganes que revoluciona la costa este del país Ayuntamiento de Vall d’Uix

Así será el parque acuático que cambiará la costa este de España

El complejo, que reformará completamente las antiguas instalaciones, abarcará más de 5000 metros cuadrados. Representa una ampliación sustancial del espacio previo al incorporar áreas que anteriormente se encontraban en desuso.

El proyecto responde de manera directa a una clara demanda vecinal: en una encuesta realizada por el Ayuntamiento en 2023, más de 1200 personas manifestaron su deseo de disponer de una piscina de verano “más recreativa, familiar y adaptada a las nuevas necesidades”.

El parque acuático dispondrá de una oferta variada diseñada para todas las edades:

Piscina grande con tres toboganes ya instalados, que se han convertido en el elemento más visual y emblemático de las obras.

Piscina pequeña con juegos acuáticos.

Splashpark con chorros y elementos interactivos destinados a los más pequeños.

Amplia zona de solárium.

Espacios verdes ideales para picnics.

Quiosco-cafetería con terraza.

Nuevos accesos, vestuarios, baños y zonas técnicas.

Además de proporcionar entretenimiento, el diseño aborda los problemas históricos de fugas de agua de las antiguas piscinas e incorpora sistemas de ahorro de agua y energía, integrándose así de manera más eficiente en el entorno natural del Paratge de Sant Josep.

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Inversión y beneficios del nuevo parque acuático en Castellón

Tras 7 años, abre un nuevo parque acuático de 5000 m² con una inmensa pileta y distintos toboganes que revoluciona la costa este del país Ayuntamiento de Vall d’Uix

De acuerdo con la información proporcionada por El Periódico Mediterráneo, la inversión total alcanza la cifra de 4 millones de euros, totalmente financiada por el Ayuntamiento, gracias a los beneficios generados por les Coves de Sant Josep.

La alcaldesa, Tania Baños, ha subrayado que este proyecto representa “un antes y un después” en la oferta turística y de ocio del municipio.

La gestión estará a cargo de la empresa pública Emsevall, que generará entre 14 y 15 puestos de trabajo (socorrismo, taquillas, cafetería, entre otros). Actualmente, se encuentran en fase de finalización las bolsas de empleo para cubrir estas vacantes.

En lo concerniente a las entradas, aunque las tarifas exactas aún están por confirmarse, el Consistorio ha indicado que los precios serán asequibles.

Se implementarán bonos especiales con descuentos para los residentes de La Vall d’Uixó, con el propósito de que el parque funcione como un recurso tanto turístico como propio para los habitantes locales. “Queremos que la gente de la Vall sienta este espacio como suyo”, expresó la alcaldesa.