Se viene la peor ola de calor del año, que llegará a 44°C, y se activó la alerta roja: qué zonas estarán afectadas

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado la alerta roja por riesgo extremo debido a una intensa ola de calor que afectará a varias comunidades autónomas de España.

Se esperan temperaturas máximas que alcanzarán hasta 44°C en puntos concretos, lo que representa una situación meteorológica de alto peligro para la población.

Se viene la peor ola de calor del año, que llegará a 44°C, y se activó la alerta roja: qué zonas estarán afectadas (Fuente: EFE / Salas)

¿Qué indica una alerta meteorológica de nivel rojo?

Esta nueva activación de la alerta extrema por parte de la AEMET confirma que nos enfrentamos a uno de los episodios de calor más severos del momento.

El riesgo rojo indica un peligro extraordinario para la salud, especialmente en las horas centrales del día, donde el termómetro puede dispararse de forma alarmante.

Zonas más afectadas por la ola de calor histórica

Según la información de AEMET, las comunidades con mayor riesgo son las siguientes:

Andalucía : especialmente en las provincias de Córdoba y Jaén, donde se podrían registrar máximas de hasta 44°C en el Valle del Guadalquivir y zonas como la Campiña cordobesa y Sierra Morena. El calor será especialmente intenso en el interior de la región.

País Vasco : sorprendentemente, el norte también se verá afectado con temperaturas excepcionalmente altas. Se espera que en zonas interiores de Gipuzkoa y Bizkaia el termómetro suba de forma notable, activando alertas rojas en puntos del Cantábrico oriental.

Cantabria: algunas áreas, como el centro y Liébana, también entran en niveles de alerta alta por este episodio de calor anómalo.

Además de las alertas rojas, otras regiones se encuentran en alerta naranja (peligro importante) o amarilla, incluyendo amplias zonas de:

Castilla-La Mancha

Extremadura (Valle del Guadiana)

Comunidad de Madrid y Valle del Tajo

Aragón, Navarra y La Rioja (especialmente el Valle del Ebro)

Interior de las Islas Baleares.

Casi toda la península ibérica está bajo algún tipo de aviso por altas temperaturas, con la excepción de Canarias.

Se viene la peor ola de calor del año, que llegará a 44°C, y se activó la alerta roja: qué zonas estarán afectadas AEMET

¿Por qué es tan peligrosa esta ola de calor?

Las temperaturas de hasta 44°C combinadas con noches tropicales (mínimas que no bajan de 25°C) impiden que el cuerpo se recupere del calor acumulado durante el día.

Esto aumenta significativamente los riesgos de golpes de calor, deshidratación y agravamiento de enfermedades cardiovasculares y respiratorias.

Los picos de calor se concentrarán principalmente entre las 13:00 y las 21:00 horas , momento en el que se recomienda evitar cualquier actividad al aire libre.

Las recomendaciones oficiales por la alerta roja de la AEMET