La cotización del Ripple este sábado, 25 de abril de 2026 a las 12 horas en España es de 1,67 euros. Esta cifra refleja una variación del -0,1% en comparación con el día pasado. El precio del Ripple ha mantenido una tendencia positiva en relación al euro en los últimos días. Esto indica que el crecimiento ha sido constante y favorable. La cotización de Ripple mostró una evolución casi plana en la última semana, con un leve avance del 0.02%, pero en el último año registró una fuerte corrección del -53.35%, lo que implica una rentabilidad acumulada negativa para los inversores en ese periodo; en conjunto, se observa estabilidad reciente frente a un desempeño anual claramente deteriorado. La volatilidad económica de Ripple en la última semana es del 15.10%, lo cual es menor que la volatilidad anual del 59.22%, lo que significa que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.