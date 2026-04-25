Este sábado, 25 de abril de 2026, Ethereum inicia la jornada en España con una cotización de 2.708,83 euros. El valor de apertura refleja una variación del -219,75548 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales. La tendencia del precio del Ethereum y el euro ha sido positiva en los últimos días, indicando un aumento en su valor. Esta tendencia sugiere un crecimiento sostenido en el mercado, lo que podría atraer a más inversores. En la última semana, la cotización de Ethereum mostró un leve descenso del -0.35%, mientras que en el último año acumula una caída significativa del -47.64%; esta evolución indica un desempeño débil y una rentabilidad negativa en el periodo anual, evidenciando la volatilidad del activo. La volatilidad económica de la última semana de Ethereum fue del 24.16%, que es menor que la volatilidad anual del 61.43%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2.150 euros.