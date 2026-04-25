Este sábado, 25 de abril de 2026 en España, la cotización del Bitcoin y el euro es de 90.815,38 euros, cifra que refleja una variación del 0,35% en comparación con el día pasado. El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en relación a los días pasados, mientras que el euro se ha mantenido estable. Esto sugiere una recuperación del Bitcoin frente a un euro que no presenta cambios significativos. En la última semana, Bitcoin registró un avance del 1.94%, sugiriendo un repunte de corto plazo; no obstante, en el último año acumula una caída del -33.6%, reflejando una rentabilidad negativa en el periodo anual y destacando la volatilidad del activo, donde el impulso reciente aún no revierte la tendencia bajista de fondo. La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin, con un 21.46%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 37.39%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.