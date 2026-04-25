Este sábado, 25 de abril de 2026, Bitcoin Cash inicia la jornada en España con una cotización de 532,74 euros. El valor de apertura refleja una variación del -37,563288 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales. El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un dato de -1 positivo. Esto sugiere que la demanda está aumentando y podría continuar en ascenso si se mantiene esta tendencia. Bitcoin Cash muestra un repunte semanal del 2.25%, señal de un impulso de corto plazo, pero su caída acumulada del -22.84% en el último año refleja una tendencia bajista y una rentabilidad negativa para quienes han mantenido la posición durante ese periodo. En conjunto, el desempeño reciente mejora marginalmente el precio, aunque no compensa las pérdidas anuales, evidenciando la volatilidad y el riesgo inherentes del activo. La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash es del 20.50%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 54.58%, lo que significa que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 491,9 euros.