La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha informado este sábado, 25 de abril de 2026 cómo estará el clima en cada comunidad autónoma y cuáles son las temperaturas máximas y mínimas que se registrarán en cada provincia española. El clima en España se verá afectado por aire frío en altura y una pequeña dana en el mar de Alborán, generando inestabilidad en diversas zonas. Se esperan chubascos y tormentas moderados, localmente fuertes, especialmente en los sistemas Central y Bético, así como en los Pirineos y Andalucía. Se prevén brumas y bancos de niebla en montañas y el interior de Galicia, junto con calima en el tercio oriental peninsular. Las temperaturas máximas descenderán en el Cantábrico oriental, mientras que en Canarias se esperan máximas en ligero descenso y mínimas en aumento. Nuboso y con chubascos débiles por la mañana, se reactivarán por la tarde con posibilidad de tormenta; temperaturas entre 12 y 25 grados. En Andalucía, se prevén cielos muy nubosos con chubascos fuertes y tormentas en las sierras por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 7 y 27 grados, con un ascenso notable en el alto Guadalquivir. Los vientos serán flojos y variables, con tendencia a moderados desde el este en la tarde y levante en el Estrecho. El clima en Cataluña se presentará con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución en el Pirineo por la tarde, donde se prevén chubascos y tormentas, algunas localmente fuertes. Las temperaturas mínimas en el interior ascenderán hasta 7 grados, mientras que las máximas alcanzarán los 27 grados, con un ligero descenso en el valle de Arán. El viento será flojo y cambiará a dirección sur y sureste. El clima en Aragón se presentará con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución diurna en zonas montañosas. Se esperan chubascos y tormentas en el Pirineo, que podrían ser localmente fuertes y con posibilidad de granizo pequeño. La temperatura máxima alcanzará los 27 grados, mientras que la mínima será de 7 grados. El viento será flojo y de dirección variable, con momentos puntualmente moderados. El clima en Asturias se presentará con cielos nubosos y abundante nubosidad, con probabilidad de nieblas y algún chubasco en la Cordillera. Las temperaturas variarán entre 7 y 21 grados, con mínimas en ligero descenso y vientos flojos en general. El clima en Pitiusas se presentará con cielo nuboso o muy nuboso, con posibilidad de precipitación débil y barro, aunque por la tarde se espera un cambio a cielo poco nuboso. En Mallorca y Menorca, el cielo será poco nuboso con algunas nubes altas. Las temperaturas oscilarán entre una máxima de 23 grados y una mínima de 6 grados, con vientos flojos a moderados del este. Intervalos nubosos, con cielos nubosos en el norte de las islas montañosas y lluvias débiles ocasionales; temperaturas con pocos cambios o mínimas en ligero ascenso y alisio flojo a moderado, más intenso en la provincia oriental y arreciando por la tarde. En Castilla y León se esperan intervalos nubosos con nubosidad de evolución diurna, probabilidad de chubascos con tormenta sobre todo en el tercio occidental y zonas de montaña, mínimas en ligero descenso, máximas en ligero ascenso y viento del noreste y este flojo en general con algunas rachas fuertes. El clima estará nuboso con abundante nubosidad y apertura de claros al final del día. Se esperan lluvias y chubascos dispersos, especialmente en Ciudad Real durante la madrugada y por la tarde en el nordeste, posibles acompañados de tormenta. Las temperaturas variarán entre 5 y 26 grados, con viento flojo predominando del este. En Madrid, intervalos nubosos con posibles chubascos, vientos flojos variables tendiendo a levante por la tarde y temperaturas sin cambios entre 14 y 20 °C. En Melilla, cielos muy nubosos con chubascos ocasionales y posible tormenta, vientos flojos del noreste y temperaturas sin cambios, con 20°C de máxima y 17°C de mínima. Cielos nubosos con nubes bajas en el interior y altas en el resto; temperaturas de 8 a 23 grados y probabilidad de chubascos dispersos en Álava por la tarde. Por otro lado, cielos nubosos con probabilidad de nieblas y chubascos en el Pirineo, temperaturas entre 7 y 23 grados y vientos flojos del norte y noroeste. En La Rioja habrá cielos nubosos o cubiertos, con probabilidad de lluvias débiles o localmente moderadas, ocasionalmente con tormenta, temperaturas entre 10°C y 26°C y viento flojo del norte a noroeste.