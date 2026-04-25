Este sábado, 25 de abril de 2026 en España, la cotización del Litecoin y el euro es de 66,3 euros, cifra que refleja una variación del 0,4% en comparación con el día pasado. El precio del Litecoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días. Esto indica que el interés por Litecoin está en aumento. La tendencia sugiere un posible crecimiento en la demanda y la confianza de los inversores en el futuro del Litecoin. La cotización de Litecoin muestra un comportamiento mixto: en la última semana avanzó 2.6%, señalando un repunte de corto plazo, pero en el último año registra una variación de -52.2%, lo que implica una rentabilidad negativa en el periodo anual y una tendencia bajista predominante. Este contraste evidencia la volatilidad del activo y sugiere que el rendimiento reciente aún no compensa las pérdidas de largo plazo. La volatilidad económica de la última semana de Litecoin, que es del 11.05%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 56.45%, indicando que su comportamiento en el último año ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones recientes. Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.