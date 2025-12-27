Entre la amplia variedad de juegos de azar que hay en España, la lotería Bonoloto es una de las más famosas del país por los premios extraordinarios que ofrece. Por ese motivo, conoce cómo participar y cuáles fueron los últimos números ganadores.

Las cifras ganadoras del Bonoloto del viernes 26 de diciembre

Durante el viernes, 26 de diciembre de 2025,

Los números ganadores son 02, 08, 37, 39, 42, 46; la cifra complementaria el 14 y el número de reintegro el 8.

En la jugada del día, la categoría de seis aciertos tuvo "0" ganadores con un premio de "0" euros, mientras que la categoría con cinco aciertos más el complementario obtuvo "2" ganadores con un galardón de "82,673.26" euros.

El último resultado del Bonoloto en España (foto: Pexels).

Para el sorteo del viernes, 26 de diciembre de 2025, el Bonoloto recaudó un total de 5.114.829 euros de los cuales se repartieron a los ganadores del sorteo un total de1.406.578 euros en premios, según los datos compartidos por LAE.

Los ganadores del último sorteo de la Bonoloto

Seis aciertos : No hubo ganadores, por lo que el premio fue de 0 euros. Cinco aciertos más el complementario : hubo 2 ganadores y el premio fue de 82673.26 euros. Cinco aciertos : 77 ganadores con un premio de 1.073,68 euros. Cuatro aciertos : 4342 ganadores con un premio de 28,56 euros. Tres aciertos : 81026 ganadores con una recompensa de 4 euros. Reintegro : 508987 ganadores con un premio de 0.5 euros.

¿Cuándo se sortea la Bonoloto?

El sorteo de la Bonoloto se lleva a cabo de lunes a domingo a las 21.30 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), en Madrid. No obstante, les está concedido ajustar el lugar, día y momento del juego a través de una resolución. En este caso, la comunicación se efectuará de forma oficial en todos sus redes sociales.

¿Cómo se juega?

Las personas que deseen participar del juego deberán elegir entre los números 1 al 49 para acertar la Combinación Ganadora formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo. La cantidad de combinaciones dependerá del tipo de apuesta que realicen.

La apuesta sencilla es solo para la jugada del día, el boleto semanal puede ser para dos, tres, cuatro, cinco, seis o siete sorteos y el múltiple para una o dos semanas.

Resultados del Bonoloto en España (foto: Pixabay).

¿Dónde se cobran los premios del Bonoloto?

Los participantes que hayan ganado de premios de hasta 2000 euros podrán cobrar sus euros al día siguiente del sorteo en la Lotería y Apuestas del Estado presentando el resguardo del boleto en los puntos de venta oficiales.

En caso de la variante semanal, se deberá esperar hasta la finalización de todos los sorteos de la semana para hacer efectivo el cobro. Sin embargo, para premios iguales o superiores a 2000 euros se liquidan a través de las entidades financieras asociadas:

Unicaja Banco

Banco Sabadell

BBVA

Bankia

CaixaBank

Ibercaja Banco

Cajasur BBK

KutxaBank

Abanca

Cajamar.

Recomendaciones para los jugadores del Bonoloto

Es esencial que los jugadores definan un presupuesto claro antes de iniciar sus apuestas, asegurándose de no gastar más de lo que pueden permitirse perder. También es aconsejable tomar descansos regulares para evitar que la emoción del juego afecte su juicio, manteniendo así el control sobre el tiempo y el dinero que se invierte.

Si en algún momento sientes que las apuestas se convierten en un problema, busca ayuda sin dudarlo. Puedes contactar a Jugadores Anónimos al +34 670 691 513 o al correo oficina@jugadoresanonimos.org para recibir apoyo y orientación en el manejo de la situación.