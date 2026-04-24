El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) ha anunciado que la demanda de energía en España del sábado registró la cifra de 11.567.719 MWh con respecto a los 11.750.502 MWh comparado con la jornada anterior. El importe medio de la energía de electricidad pasó a 50.76 euros el MWh, unos 72.69 euros más Para el sábado, 25 de abril de 2026, las horas más caras para el uso de la electricidad se encontrarán de 0:00 a 1:00 de la madrugada, con un precio de 92,41 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día: Las horas más baratas, en cambio, para mañana se ubicarán de 13:00 a 14:00 de la tarde, donde el precio será solamente de -0,01 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares: