Los grandes descubrimientos arqueológicos siguen despertando interés porque permiten revisar episodios que parecían atrapados entre la historia y la leyenda. Cada nuevo hallazgo puede cambiar lo que se sabía sobre civilizaciones antiguas y personajes que marcaron una época. Esto ocurrió en Turquía, donde arqueólogos anunciaron el hallazgo de una tumba de más de 3000 años en el entorno de Gordión, antigua capital del reino de Frigia. El enterramiento contenía objetos funerarios de alto valor simbólico y material, lo que abrió nuevas hipótesis sobre una posible relación con el entorno del legendario rey Midas. El descubrimiento se produjo en uno de los túmulos funerarios próximos a Gordión, enclave declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2023. La zona es conocida por albergar decenas de montículos funerarios vinculados a las élites frigias. Según la información difundida por las autoridades turcas, los arqueólogos localizaron restos humanos cremados dentro de una cámara de madera cuidadosamente construida y cubierta por un gran túmulo artificial. En el interior también aparecieron más de 100 objetos funerarios, entre ellos jarras de bronce, vasijas ceremoniales y quemadores de incienso. Los materiales apuntan a un enterramiento de alto rango fechado alrededor del siglo VIII a.C. La figura del rey Midas es conocida por el mito según el cual convertía en oro todo lo que tocaba. Sin embargo, numerosos historiadores consideran que también existió un gobernante real de Frigia con ese nombre durante el siglo VIII a.C. El ministro turco de Cultura y Turismo, Mehmet Nuri Ersoy, afirmó que “basándonos en estos artefactos, estimamos que la persona en la cámara funeraria podría ser miembro de la familia real asociada con Gordión y Midas”, según recogió la agencia estatal Anadolu Ajansı. Aunque no existe una confirmación definitiva, el hallazgo refuerza la importancia política y ceremonial de la zona durante el periodo en que habría gobernado Midas. El descubrimiento también impulsó nuevas preguntas sobre la posible ubicación de la tumba del propio Midas, buscada desde hace décadas por investigadores. Hasta ahora no se ha identificado de forma concluyente ningún enterramiento atribuido al monarca. En ese contexto, Ersoy destacó que “los 88 artefactos metálicos hallados en el túmulo T26 ofrecen pistas únicas sobre las tradiciones funerarias y la estructura social de los frigios”. No todos los especialistas comparten la interpretación oficial. Algunos expertos recuerdan que un ajuar valioso también puede responder a alianzas políticas, prestigio local o redes de intercambio, sin implicar necesariamente una pertenencia directa a la familia real.