La página oficial de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) ha publicado los números ganadores del último sorteo del Bonoloto, una de las loterías más famosas del país por los millonarios premios que entrega a los ganadores.

Bonoloto: resultados del jueves 6 de noviembre

Durante el jueves, 6 de noviembre de 2025,

Los números ganadores son 05, 12, 22, 40, 42, 43; la cifra complementaria el 28 y el número de reintegro el 2.

En la jugada del día, la categoría de seis aciertos tuvo "0" ganadores con un premio de "0" euros, mientras que la categoría con cinco aciertos más el complementario registró "1" ganador con un galardón de "135157.56" euros.

Para el sorteo del jueves, 6 de noviembre de 2025, el Bonoloto recaudó un total de 4.340.088 euros de los cuales se repartieron a los ganadores del sorteo un total de1.193.524,2 euros en premios, según los datos compartidos por LAE.

Los ganadores del último sorteo de la Bonoloto

Seis aciertos: No hubo ganadores, por lo que el premio fue de 0 euros. Cinco aciertos más el complementario: hubo 1 ganador y el premio fue de 135157.56 euros. Cinco aciertos: 74 ganadores con un premio de 913,23 euros. Cuatro aciertos: 4092 ganadores con un premio de 24,77 euros. Tres aciertos: 75183 ganadores con una recompensa de 4 euros. Reintegro: 434833 ganadores con un premio de 0.5 euros.

¿Dónde puedo jugar a la Bonoloto?

Las personas que deseen participar en La Bonoloto pueden hacerlo desde la comodidad de su hogar de forma online. Además, quienes prefieran la experiencia tradicional, pueden acudir a cualquiera de los 11.000 puntos de venta de Loterías y Apuestas del Estado, reconocibles por la imagen de LAE.

¿Cómo jugar al Bonoloto?

Los que quieran participar del juego de la Bonoloto deben escoger entre los números del 1 al 49 para acertar la Combinación Ganadora conformada por 6 bolas de las 49 extraídas del bombo. La cantidad de combinaciones posibles variará según el tipo de apuesta.

La apuesta sencilla permite participar en la jugada del día, el boleto semanal puede ser para dos, tres, cuatro, cinco, seis o siete sorteos y el múltiple para una o dos semanas.

¿Dónde se cobran los premios del Bonoloto?

Los jugadores acertantes de premios de hasta 2000 euros podrán cobrar sus galardones al día siguiente del sorteo en la Lotería y Apuestas del Estado presentando el resguardo del boleto en los puntos de venta oficiales.

En caso de la variante semanal, se deberá esperar hasta la finalización de todos los sorteos de la semana para hacer efectivo el cobro. Sin embargo, para premios iguales o superiores a 2000 euros se liquidan a través de las entidades financieras asociadas:

Unicaja Banco

Banco Sabadell

BBVA

Bankia

CaixaBank

Ibercaja Banco

Cajasur BBK

KutxaBank

Abanca

Cajamar.

Recomendaciones para los jugadores del Bonoloto

Es fundamental que los jugadores establezcan un presupuesto antes de comenzar a apostar y se adhieran a él, evitando gastar más de lo que pueden permitirse perder. Además, es recomendable fijar límites de tiempo para las sesiones de juego, lo que ayuda a mantener el control y prevenir comportamientos compulsivos.

Si en algún momento sientes que la apuesta se convierte en un problema, no dudes en buscar ayuda. Puedes contactar a Jugadores Anónimos al +34 670 691 513 o al mail oficina@jugadoresanonimos.org para recibir apoyo y orientación. La prevención es clave para disfrutar del juego de manera responsable.