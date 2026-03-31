Estados Unidos cuenta con diversas loterías y juegos de azar que ofrecen premios de millones de dólares. Entre todos los disponibles se destaca Powerball, que se sortea en 45 estados y es uno de los más famosos del país. Este sábado, 28 de marzo de 2026, el premio mayor alcanza los 168 millones de dólares, con la alternativa de cobrarlo en efectivo con una reducción de dicha cifra u escoger por la anualidad de 30 pagos. Las cifras ganadoras que se sortearon este sábado son el 11 42 43 59 61 25, esta última cifra por el número Power. Por otro lado, los participantes tendrán la posibilidad de aumentar sus probabilidades con el 4x Power Play. Para quienes optaron por incrementar su apuesta, los resultados del Double Play son el 8 37 56 57 68 21. El costo de cada boleto es de 2 dólares, pero con un dólar adicional se puede aumentar las posibilidades de ganar con el Power Play y multiplicar las ganancias, excepto el primer premio. Los jugadores también pueden sumar el Doble Play por un dólar más y participar de una segunda apuesta. Las personas que deseen participar de la próxima jugada podrán hacerlo el próximo lunes, 30 de marzo de 2026. Se estima que el siguiente sorteo del Jackpot del Powerball alcanzará un premio de 10 millones de dólares. Para participar de este sorteo, las personas deberán comprar un boleto de lotería y escoger cinco números blancos, que van del 1 al 69 y uno rojo, que puede ser del 1 al 26. También es necesario tener en cuenta que el sorteo del Powerball se juega tres veces por semana (lunes, miércoles y sábados) a las 23.00 horas en 45 estados, Washington DC, las Islas Vírgenes y Puerto Rico. Por otro lado, las personas tienen la opción de participar en Double Play, un juego complementario disponible en algunas jurisdicciones de Estados Unidos por un costo adicional de 1 dólar. Esta modalidad brinda a las cifras una segunda oportunidad para ganar premios mediante un sorteo independiente, con un premio que alcanza los 10.000.000 de dólares y otras ocho formas de ganar. Jugar a juegos de azar puede ser entretenido, pero es importante hacerlo con moderación. La emoción de ganar puede llevar a perder la noción del tiempo y del dinero. Mantener un enfoque equilibrado permite disfrutar sin comprometer la estabilidad financiera y emocional. Si el juego se convierte en un problema, es fundamental buscar ayuda. El Consejo Nacional sobre Problemas con el Juego ofrece recursos y apoyo. Puedes contactar al 1-800-GAMBLER para recibir asistencia y orientación sobre los hábitos de juego.