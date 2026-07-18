Entre la amplia variedad de juegos de azar que hay en España, la lotería Bonoloto es una de las más famosas del país por los premios extraordinarios que ofrece. Por ese motivo, conoce cómo participar y cuáles fueron los últimos números ganadores.

Las cifras ganadoras del Bonoloto del viernes 17 de julio

Durante el viernes, 17 de julio de 2026,

Los números ganadores son 19 27 29 32 40 47, la cifra complementaria el 23 y el número de reintegro el 8.

En la jugada del día, la categoría de seis aciertos tuvo "0" ganador con un premio de "0" euros y la de cinco aciertos más el complementario obtuvo "2" ganadores con un galardón de "81721.84" euros.

El último resultado del Bonoloto en España (foto: Pexels).

Para el sorteo del viernes, 17 de julio de 2026, el Bonoloto recaudó un total de 5.043.904 euros de los cuales se repartieron a los ganadores del sorteo un total de1.387.073,6 euros en premios, según los datos compartidos por LAE.

Los ganadores del último sorteo de la Bonoloto

1.Seis aciertos: Hubo 0 ganadores y, por ello, el premio fue de 0 euros.

2.Cinco aciertos más el complementario: Hubo 2 ganadores y, por ello, el premio fue de 81721.84 euros.

3.Cinco aciertos: 55 ganadores con un premio de 1.485,85 euros.

4.Cuatro aciertos: 4000 ganadores con un premio de 30,65 euros.

5.Tres aciertos: 79415 ganadores con una recompensa de 4 euros.

6.Reintegro: 504829 ganadores con un premio de 0.5 euros.

¿Cuándo se sortea la Bonoloto?

El sorteo de la Bonoloto se lleva a cabo de lunes a domingo a las 21.30 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), en Madrid. No obstante, les está concedido cambiar el lugar, día y momento del juego a través de una resolución. En este caso, la comunicación se efectuará de forma oficial en todos sus canales de difusión.

¿Cómo jugar al Bonoloto?

Los ciudadanos que quieran participar del juego de la Bonoloto deben escoger entre los números del 1 al 49 para acertar la Combinación Ganadora conformada por 6 bolas de las 49 extraídas del bombo. La cantidad de combinaciones posibles variará según el tipo de apuesta.

La apuesta sencilla permite participar en la jugada del día, el boleto semanal puede ser para dos, tres, cuatro, cinco, seis o siete sorteos y el múltiple para una o dos semanas.

Resultados del Bonoloto en España (foto: Pexels).

¿Dónde se cobran los premios del Bonoloto?

Los jugadores que hayan acertado en alguna de las categorías con premios inferiores a 2000 euros tendrán la oportunidad de recibir su dinero al día siguiente del sorteo, si muestran el comprobante de su billete, en los establecimientos autorizados.

Sin embargo, para premios iguales o superiores a 2000 euros se depositan a través de las entidades financieras asociadas. Estas son las siguientes:

Unicaja Banco

Banco Sabadell

BBVA

Bankia

CaixaBank

Ibercaja Banco

Cajasur BBK

KutxaBank

Abanca

Cajamar.

Recomendaciones para los jugadores del Bonoloto

Antes de jugar, define un presupuesto y un límite de tiempo y respétalos sin excepción. Juega por diversión, no persigas pérdidas y toma descansos frecuentes.

Si sientes ansiedad, ocultas gastos o notas que pierdes el control, busca apoyo.