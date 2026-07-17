En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La cotización del Ripple este viernes, 17 de julio de 2026 a las 12 horas en España es de 1,24 euros. Esta cifra refleja una variación del -0,62% en comparación con el día de ayer.

El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos dos días. Esto sugiere un aumento en su valor, lo que podría indicar un interés creciente en esta criptomoneda.

La cotización de Ripple muestra estabilidad reciente pero debilidad a largo plazo: en la última semana el cambio fue de 0.07%, mientras que en el último año registró una variación de -53.66%, lo que implica una rentabilidad acumulada negativa; en consecuencia, el leve movimiento semanal no compensa la marcada tendencia bajista del periodo anual.

¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La volatilidad económica de Ripple en la última semana fue del 35.29%, mientras que su volatilidad anual ha sido del 55.61%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,2 euros.