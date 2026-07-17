En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Bitcoin Cash y el euro de este viernes, 17 de julio de 2026 en España es de 247,75 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de -2,54%.

La tendencia del precio del Bitcoin Cash y el euro ha sido positiva en los últimos seis días. Esto sugiere un aumento continuo en su valor durante este periodo.

Esta tendencia positiva indica un incremento en la confianza de los inversores y puede atraer más atención al mercado de criptomonedas.

La cotización de Bitcoin Cash muestra una evolución claramente bajista: en la última semana cayó un -9.41% y en el último año acumula un -58.03%, lo que se traduce en una rentabilidad negativa para los tenedores en esos periodos y evidencia un deterioro sostenido del precio.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 30.23%, es significativamente menor que la volatilidad anual de 55.76%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 216,3 euros.