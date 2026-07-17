En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La cotización del Ethereum este viernes, 17 de julio de 2026 a las 12 horas en España es de 2.093,58 euros. Esta cifra refleja una variación del -2,04% en comparación con el día pasado.

El precio del Ethereum y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. Esto indica que la reciente valorización de ambos activos está en ascenso.

La tendencia al alza sugiere un creciente interés o confianza en el mercado para estos activos, lo que podría atraer más inversionistas.

En la última semana, Ethereum registró una leve recuperación del 1.72%, pero en el último año acumula una variación del -47.23%, lo que evidencia una evolución volátil y una rentabilidad negativa en el periodo anual; en conjunto, el repunte reciente no compensa las pérdidas acumuladas.

¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Ethereum fue del 53.08%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 55.29%.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1.776,8 euros.