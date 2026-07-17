En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

Este viernes, 17 de julio de 2026, Litecoin inicia la jornada en España con una cotización de 51,21 euros. El valor de apertura refleja una variación del -33,30841 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Litecoin y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días. Esto indica un aumento en su valorización.

En la última semana, Litecoin registró un avance del 2.18%, mostrando una ligera recuperación; sin embargo, en el último año acumula una variación del -56.44%, evidenciando una rentabilidad negativa para quienes mantuvieron la inversión a largo plazo. Esta evolución refleja volatilidad, donde el repunte semanal no compensa las pérdidas anuales y el desempeño general sigue siendo desfavorable en el horizonte de doce meses.

¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La volatilidad económica de Litecoin en la última semana es del 31.00%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 52.01%.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 46,4 euros.