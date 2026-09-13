En España hay una amplia variedad de opciones de jugadas para probar la fortuna y obtener premios importantes. Uno de estos juegos es la Bonoloto, que brinda a losparticipantes varias opciones de apuestas.

Los premios de cada uno de estos sorteos tienen un pozo acumulado que se incrementa cada vez que no se obtienen ganadores. Por ello, conoce de cuánto será la próxima recompensa y cuáles fueron las últimas cifras premiadas.

El resultado oficial del Bonoloto del sábado 12 de septiembre

Durante el sábado, 12 de septiembre de 2026,

Los números ganadores son 03 04 12 23 37 48, la cifra complementaria es el 7 y el número de reintegro es el 8.

En la jugada del día, la categoría de seis aciertos tuvo "0" ganador con un premio de "0" euros y la de cinco aciertos más el complementario obtuvo "4" ganadores con un galardón de "35830.9" euros.

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Para el sorteo del sábado, 12 de septiembre de 2026, el Bonoloto recaudó un total de 4.719.351 euros de los cuales se repartieron a los ganadores del sorteo un total de1.297.821,5 euros en premios, según los datos compartidos por LAE.

Los ganadores del último sorteo de la Bonoloto

1.Seis aciertos: Hubo 0 ganadores y, por ello, el premio fue de 0 euros.

2.Cinco aciertos más el complementario: Hubo 4 ganadores y, por ello, el premio fue de 35830.9 euros.

3.Cinco aciertos: 88 ganadores con un premio de 814,34 euros.

4.Cuatro aciertos: 4709 ganadores con un premio de 22,83 euros.

5.Tres aciertos: 86309 ganadores con una recompensa de 4 euros.

6.Reintegro: 474700 ganadores con un premio de 0.5 euros.

¿Cuándo se sortea la Bonoloto?

El sorteo de la Bonoloto se lleva a cabo de lunes a domingo a las 21.30 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), en Madrid. No obstante, les está concedido ajustar el lugar, día y momento del juego a través de una resolución. En este caso, la comunicación se efectuará de forma oficial en todos sus canales de difusión.

¿Cómo se juega?

Las personas que deseen participar del juego deberán elegir entre los números 1 al 49 para acertar la Combinación Ganadora formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo. La cantidad de combinaciones dependerá del tipo de apuesta que realicen.

La apuesta sencilla es solo para la jugada del día, el boleto semanal puede ser para dos, tres, cuatro, cinco, seis o siete sorteos y el múltiple para una o dos semanas.

Fuente: narrativas-es

¿Cuánto tiempo tengo para reclamar mi premio?

Los ganadores del sorteo tienen un plazo límite de tres meses para cobrar su premio. Este plazo comienza a contar desde el día siguiente al último sorteo. Por ese motivo, es necesario consultar la fecha exacta de caducidad en el reverso del boleto. Si el último día del plazo coincide con un festivo, tendrán un día más para acudir al de venta oficial y cobrar el premio.

Recomendaciones para los jugadores del Bonoloto

Establece un presupuesto y un límite de tiempo; evita perseguir pérdidas y haz pausas: jugar es ocio, no una fuente de ingresos.

Si el juego afecta tu bienestar o tus finanzas, busca ayuda: Jugadores Anónimos +34 670 691 513 o oficina@jugadoresanonimos.org.

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