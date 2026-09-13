La Primitiva, una de las loterías más reconocidas en España, entrega premios millonarios a los jugadores afortunados que logran acertar a los números ganadores. Por ese motivo, miles de personas elijen probar su suerte con este juego de azar.

Durante el sábado, 12 de septiembre de 2026 , los números ganadores del sorteo del lunes 12 de septiembre de 2026 son: "03 04 22 26 40 44", con el número complementario "47" y el número de reintegro "8". Además, el Joker es "4556130".

La categoría especial tuvo "0" ganadores con un premio de "0" euros y la categoría con seis aciertos "0" ganadores con un galardón de "0" euros.

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Los ganadores del último sorteo de La Primitiva

En el último sorteo, la recaudación total llegó hasta los 10511834 euros, de los cuales se entregaron 5781508.5 euros.

6 aciertos más el número de reintegro: 6 0 acertantes con 0 euros ganados

6 aciertos: 0 acierto con un premio de 0 euros

5 aciertos más el complementario: 7 acertantes con 27711.27 euros ganados

5 aciertos: 258 acertantes con un premio de 1378.4 euros

4 aciertos: 11214 acertantes con un premio de 46.13 euros

3 aciertos: 187168 acertantes con un premio de 8 euros

Reintegro: 1107535 acertantes con un premio de 1 euros.

¿Cuándo se sortea La Primitiva?

El sorteo de la lotería La Primitiva se realiza en España tres días a la semana, los lunes, jueves y sábados y se celebra a las 21:40 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, en Madrid.

¿Cómo se juega a La Primitiva?

Para ganar la Combinación Ganadora conformada por 6 bolas de las 49 extraídas del bombo más el número de Reintegro, el participante tiene que optar entre los valores del 1 al 49 (la cantidad varía según se apueste de manera simple o múltiple) y el número adicional, que abarca del 0 al 9.

El resultado de La Primitiva en España (foto: Pexels).

¿Dónde se pueden cobrar los premios de La Primitiva?

Aquellos que hayan obtenido un premio menor a 2000 euros podrán acercarse a cobrar al día siguiente del sorteo a los puntos de venta de la red comercial de Loterías y Apuestas del Estado con el boleto ganador.

Sin embargo, los participantes con premios iguales o superiores a los 2000 euros deberán retirarlo en alguna de las siguientes entidades financieras asociadas:

Unicaja Banco

Banco Sabadell

BBVA

Bankia

CaixaBank

Ibercaja

Cajasur BBK

KutxaBank

Abanca

Cajamar.

Recomendaciones para los jugadores

Define presupuesto y tiempo límite, evita perseguir pérdidas y haz pausas; el juego es ocio, no ingresos.

Si el juego afecta tu bienestar o finanzas, busca ayuda: Jugadores Anónimos +34 670 691 513 o oficina@jugadoresanonimos.org.

Contenido generado por inteligencia artificial.