Una nueva obra se está llevando a cabo en la carretera N-150 de Barcelona, la cual busca mejorar el estado de la vía. Además, dará un salto de calidad y comodidad a los residentes locales con otras construcciones que están dentro del plan. Esta actuación integral, con un presupuesto de 285.721,99 euros (IVA incluido), abarca varias fases y ya está en marcha desde enero de 2026. Las obras responden a patologías acumuladas por el uso intensivo de la vía y factores ambientales, y buscan ofrecer una carretera más segura y cómoda para conductores y residentes. Las intervenciones forman parte del Plan de Actuación Municipal (PAM) del Ayuntamiento, alineadas con objetivos de cohesión urbana, mantenimiento de espacios públicos y mejora de la movilidad sostenible. Entre las mejoras para la circulación de vehículos, destacan: Según explicó el ayuntamiento de Barberá del Vallés, además de los avances que beneficiarán a la circulación vehicular, las ventajas también impactan a los peatones por estas intervenciones: La carretera N-150 tiene una longitud de 25 kilómetros y es una vía histórica y fundamental en el área metropolitana de Barcelona. Justamente, actúa como una conexión entre la capital catalana con importantes ciudades industriales como Sabadell, Terrassa y Montcada i Reixac. Si bien perdió protagonismo ante las autopistas modernas, todavía es esencial para la movilidad local y la conexión con el entorno barcelonés. A su vez, actúa como una alternativa clave a la C-58 y alivia el tráfico local, facilitando la movilidad diaria.