Los países bálticos avanzan en la construcción de Rail Baltica, el nuevo tren de alta velocidad que integrará a Estonia, Letonia y Lituania en la red ferroviaria europea de ancho estándar. El proyecto, considerado estratégico por la Unión Europea, conectará el norte del continente con Polonia y el centro de Europa, marcando un hito en movilidad, economía y seguridad regional. Según el sitio web del proyecto, la infraestructura, totalmente electrificada y con participación de cinco países de la UE -Polonia, Lituania, Letonia, Estonia y Finlandia-, reducirá hasta un 50% los tiempos de viaje actuales y abrirá tres nuevas conexiones transfronterizas. Con una inversión estimada de 15.300 millones de euros, la iniciativa promete beneficios económicos que triplican su coste. Rail Baltica es un proyecto ferroviario de nueva generación diseñado para integrar a los países bálticos en la red europea. El nuevo corredor ferroviario unirá Helsinki, Tallin, Pärnu, Riga, Panevėžys, Kaunas, Vilna y Varsovia. Formará parte de dos importantes corredores de transporte europeos y establecerá siete estaciones internacionales de pasajeros, tres terminales principales de carga y conexiones estratégicas con aeropuertos, puertos marítimos y redes de carreteras. Por su parte, el proyecto avanza como una de las mayores obras de infraestructura del norte de Europa, con respaldo comunitario y carácter estratégico tanto civil como militar. La primera fase de Rail Baltica mantiene como objetivo operativo el año 2030 para contar con tramos funcionales en los tres países bálticos, aunque la finalización completa de la red dependerá de la disponibilidad de financiación europea y nacional. El 6 de febrero, la Asamblea del Báltico se reunió en Vilna para evaluar el estado del proyecto, su importancia estratégica y los desafíos financieros que enfrenta esta infraestructura clave de la Red Transeuropea de Transporte. El director ejecutivo de RB Rail AS, Marko Kivila, ha destacado que el proyecto ya ha pasado de la planificación a la construcción a gran escala en Estonia, Letonia y Lituania. Actualmente, más de 267 kilómetros de la línea principal -más del 40% del trazado total- están listos para su construcción y varios tramos avanzan de forma activa, reflejando el compromiso regional con este corredor estratégico. No obstante, Kivila advirtió que el calendario hacia 2030 se elaboró bajo el supuesto de financiación plena y continuidad en los recursos de construcción. Cualquier cambio en los fondos de la UE o en la financiación nacional podría alterar los plazos previstos. Rail Baltica transformará la movilidad regional al reducir hasta en un 50% los tiempos de viaje, facilitando el acceso al empleo, la educación y la atención sanitaria. Ejemplo: el trayecto Tallin–Riga pasará de más de 4 horas en coche a 1 hora y 42 minutos en tren, con un coste estimado de 38 euros. Rail Baltica será un corredor de doble uso, civil y militar, alineado con la agenda de movilidad militar de la UE y la red logística de la OTAN. El ferrocarril permitirá tiempos de respuesta más rápidos y mejor coordinación en escenarios de emergencia.