En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La cotización del Litecoin este viernes, 24 de julio de 2026 a las 12 horas en España es de 52,52 euros. Esta cifra refleja una variación del -1,93% en comparación con el día de ayer.

En los últimos días, el precio del Litecoin ha mostrado una tendencia positiva en relación con el euro, ya que el dato de 2 días consecutivos indica un aumento.

Esta tendencia sugiere un fortalecimiento del Litecoin frente al euro, lo cual podría ser atractivo para los inversores.

En la última semana, la cotización de Litecoin retrocedió 2.33% y en el último año registró una variación de -53.7%, lo que refleja una evolución claramente bajista y una rentabilidad negativa para quienes mantuvieron posiciones durante el periodo anual; el retroceso semanal, además, refuerza la falta de señales de recuperación sostenida.

¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Litecoin, con un 15.31%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 51.78%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 46,4 euros.