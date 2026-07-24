En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Bitcoin y el euro de este viernes, 24 de julio de 2026 en España es de 72.621,88 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de -2,16%.

El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia a la baja en los últimos tres días, mientras que el euro se ha mantenido estable. Esto indica que el interés por el Bitcoin podría estar disminuyendo, al contrario de la estabilidad del euro.

En la última semana, Bitcoin registró un retroceso del 1.78%, reflejando una corrección moderada a corto plazo; no obstante, en el último año acumula una caída del 33.86%, lo que implica una rentabilidad negativa para quienes mantuvieron posiciones durante ese periodo. Este desempeño evidencia la elevada volatilidad del activo y sugiere un entorno desafiante en el horizonte anual, pese a fluctuaciones puntuales en el corto plazo.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana fue del 23.67%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 35.49%.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 66.886,2 euros.