La Seguridad Social aplicará desde el 1 de enero de 2027 el último tramo del calendario previsto para elevar la edad ordinaria de jubilación y modificar los requisitos de acceso a la pensión. El cambio afectará especialmente a los trabajadores que no alcancen determinados periodos de cotización al llegar a la edad de retiro.

La normativa establece que, a partir de 2027, quienes hayan cotizado 38 años y 6 meses o más podrán acceder a la jubilación ordinaria a los 65 años. Para quienes no alcancen ese periodo, la edad ordinaria quedará fijada en 67 años. Esta modificación forma parte del calendario progresivo aprobado para adaptar el sistema de pensiones.

¿Cuántos años habrá que cotizar para cobrar el 100% de la pensión?

El periodo exigido para alcanzar el 100% de la base reguladora también cambia dentro del calendario de transición. En 2027, la referencia será de 37 años cotizados para obtener el porcentaje completo de la pensión contributiva, siempre que se cumplan el resto de los requisitos establecidos por la Seguridad Social.

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Este requisito no debe confundirse con los 38 años y 6 meses necesarios para poder jubilarse a los 65 años desde 2027. Son dos condiciones diferentes: una determina el porcentaje aplicable sobre la base reguladora y la otra establece la edad ordinaria de jubilación.

La reforma eleva de forma progresiva los periodos de cotización exigidos. La Ley 27/2011 fijó este calendario para alcanzar en 2027 los 38 años y 6 meses necesarios para mantener la jubilación a los 65 años.

¿Qué edad de jubilación tendrán los trabajadores desde 2027?

Desde 2027, los trabajadores con 38 años y 6 meses o más cotizados podrán jubilarse a los 65 años. Quienes tengan una carrera de cotización inferior tendrán que esperar hasta los 67 años para acceder a la jubilación ordinaria.

Atención trabajadores | Exigen ampliar la jubilación anticipada con el 100% de la pensión a quienes trabajen en este rubro (foto: archivo).

El cambio culminará así el calendario de incremento progresivo de la edad de jubilación iniciado en 2013. Durante estos años, tanto la edad ordinaria como el periodo de cotización necesario para retirarse a los 65 años han aumentado de forma gradual.

La Seguridad Social mantiene, además, otros requisitos para acceder a la pensión contributiva. Entre ellos figura la necesidad de acreditar un periodo mínimo de cotización, por lo que los años exigidos para cobrar el 100% no deben confundirse con el mínimo necesario para tener derecho a una pensión de jubilación.