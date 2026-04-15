La misión Artemis II ha regresado a la Tierra. Tras diez días históricos a bordo de la cápsula Orion, los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, de la NASA, y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense, amerizaron el pasado viernes en el océano Pacífico, frente a las costas de San Diego. Desde allí fueron trasladados al Centro Espacial Johnson de Houston, donde recibieron una bienvenida multitudinaria y se reencontraron con sus familias por primera vez desde el lanzamiento. En la conferencia de prensa posterior al regreso, los cuatro tripulantes compartieron sus reflexiones sobre una experiencia que el administrador de la NASA, Jared Isaacman, ha calificado como “la mayor aventura de la historia de la humanidad”. El comandante Reid Wiseman fue el primero en tomar la palabra y no ocultó la dimensión emocional del viaje. Reconoció que, pese a la magnitud de la misión, la distancia pesa de una forma que ningún entrenamiento puede anticipar. “Antes del lanzamiento, parece el sueño más grande del mundo, y una vez allí, lo único que quieres es volver con tu familia y tus amigos. Es algo especial ser humano, y es algo especial estar en el planeta Tierra”, afirmó. Wiseman también se dirigió directamente a sus compañeros de tripulación para subrayar el vínculo forjado durante los diez días a bordo. “Estamos unidos para siempre, y nadie aquí abajo jamás sabrá por lo que acabamos de pasar los cuatro”, dijo, antes de concluir que la misión ha sido “lo más especial que jamás me sucederá en la vida”. Sobre lo observado durante el sobrevuelo de la cara oculta de la Luna, el comandante fue igualmente contundente: “Vimos cosas que ningún ser humano ha visto jamás, ni siquiera en el Apolo. Es absolutamente espectacular, surrealista... no hay adjetivos, voy a tener que inventar algunos nuevos”. Victor Glover reconoció que aún no ha terminado de procesar la magnitud de lo vivido. “Más allá del desafío que me supone intentar describir lo que vivimos, la gratitud por haber visto lo que vimos, por haber hecho lo que hicimos y por haber estado con quien estuve, es algo demasiado grande como para caber en un solo cuerpo”, afirmó, antes de agradecer públicamente a Dios, a sus familias y a la NASA por haber mantenido intactos sus valores pese a los cambios de liderazgo del organismo. Christina Koch, especialista de misión y primera mujer en participar en un vuelo lunar, puso el acento en la cohesión del equipo. Describió a una tripulación como “un grupo que está siempre presente, pase lo que pase, inseparablemente unida por un hermoso y fiel vínculo”. Su imagen más poderosa fue la de la Tierra observada desde el espacio: “Era como un bote salvavidas flotando tranquilamente en el universo”, relató, antes de concluir que en el planeta Tierra “todos formamos parte de una tripulación”. Más allá de las declaraciones, la misión ha dejado un registro de hitos objetivos. La tripulación batió el récord de distancia recorrida por seres humanos desde la Tierra, superando los 400.171 kilómetros establecidos por la misión Apolo 13. Fueron también los primeros en observar directamente la cara oculta de la Luna con tripulación a bordo, capturando imágenes que la NASA considera clave para comprender mejor la formación y evolución del satélite. La misión marcó además el debut en vuelo tripulado del sistema Space Launch System y la nave Orion, y reunió en una misma tripulación a la primera mujer, la primera persona de color y el primer astronauta no estadounidense en participar en un vuelo lunar. La NASA ya trabaja en los próximos pasos del programa: la misión Artemis III, prevista para 2027, buscará llevar astronautas de nuevo a la superficie lunar, seguida de Artemis IV en 2028, en el marco de un plan para establecer una presencia sostenida en la Luna.